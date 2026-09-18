Пельмени слипаются после варки: что делают неправильно сразу после кастрюли
ПроКазань
Пельмени нормально сварились и легко отделялись друг от друга в кастрюле, но уже через несколько минут на тарелке превратились в плотный комок. Попытка разделить их заканчивается порванным тестом и выпавшей начинкой.
Часто проблема возникает уже после варки. Горячие пельмени откидывают на дуршлаг и оставляют там на несколько минут, пока готовят соус или накрывают на стол. Поверхность теста остается влажной и богатой крахмалом, а соприкасающиеся пельмени начинают склеиваться.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Пельмени в дуршлаге не оставляю. Даю воде стечь буквально несколько секунд, сразу перекладываю их в миску и добавляю сливочное масло. Особенно это важно, если порция большая».
Что понадобится
пельмени — 500 г;
вода — 2–2,5 л;
соль — 1–1,5 ч. л.;
сливочное масло — 30–40 г;
лавровый лист — по желанию;
черный перец — по вкусу.
Как сварить пельмени и не дать им слипнуться
Вскипятите воду. Для 500 г пельменей возьмите просторную кастрюлю, чтобы изделия могли свободно перемещаться.
Посолите. При желании добавьте лавровый лист или несколько горошин перца.
Опустите пельмени. Отправляйте их в кипящую воду и сразу осторожно перемешайте ложкой или шумовкой, чтобы они не пристали ко дну.
Уменьшите нагрев. После повторного закипания не допускайте слишком бурного кипения. Время приготовления зависит от размера пельменей и указаний производителя.
Достаньте готовые пельмени. Удобнее использовать шумовку. Если берете дуршлаг, не оставляйте в нем пельмени надолго.
Сразу добавьте масло. Переложите горячие пельмени в широкую миску, положите сливочное масло и аккуратно встряхните посуду или перемешайте.
Почему пельмени склеиваются именно после варки
Во время приготовления из теста на поверхность переходит часть крахмала. Пока пельмени находятся в воде и свободно двигаются, это практически незаметно. После дуршлага ситуация меняется: горячие влажные поверхности плотно соприкасаются.
Если оставить целую порцию лежать неподвижно, пельмени постепенно начинают склеиваться. Особенно быстро это происходит в глубокой миске или дуршлаге, где нижние изделия оказываются прижаты верхними.
Масло создает тонкий слой между поверхностями и помогает сохранить пельмени отдельными. Добавлять его лучше сразу, пока они горячие, а не через несколько минут перед подачей.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Большую порцию не складываю горкой и не жду, пока сварится следующая партия. Каждую готовую часть сразу перемешиваю с небольшим количеством масла — потом пельмени намного проще разложить по тарелкам».
Промывать горячие пельмени холодной водой ради борьбы со слипанием необязательно: они быстро остынут, а вкус станет менее выраженным. Обычно достаточно хорошо слить воду и сразу добавить масло или соус.
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