Кулинария

Помидоры переспели и для салата уже мягкие: отправляю на сковороду с яйцами — получается шакшука за 15 минут

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Мягкие переспевшие помидоры можно использовать ...

ПроКазань

Подписаться на Дзен.канал

Мягкие переспевшие помидоры уже плохо держат форму в салате, зато для горячего томатного соуса подходят отлично. Если плоды не испорчены, их можно нарезать, быстро протушить со специями, а затем приготовить прямо в соусе яйца.

Так получается шакшука — горячее блюдо, в котором яйца готовятся непосредственно в густой томатной основе. Особенно удобно, что для всего завтрака нужна одна сковорода, а на приготовление уходит около 15 минут.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для шакшуки специально оставляю самые мягкие помидоры. В салате они уже расползаются, зато на сковороде быстро превращаются в густую основу. Главное — сначала выпарить лишний сок и только потом добавлять яйца».

Что понадобится

  • спелые помидоры — 500–600 г;

  • яйца — 4 шт.;

  • сладкий перец — 1 шт.;

  • репчатый лук — 1 небольшая головка;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • растительное масло — 1–2 ст. л.;

  • молотая паприка — 0,5 ч. л.;

  • зира — щепотка по желанию;

  • соль и черный перец — по вкусу;

  • свежая зелень — для подачи.

Как приготовить шакшуку

  1. Подготовьте овощи. Лук и сладкий перец нарежьте небольшими кусочками. Помидоры можно нарезать кубиками или натереть на крупной терке, оставив кожицу в руках.

  2. Обжарьте основу. Разогрейте масло и готовьте лук с перцем примерно 3–4 минуты до мягкости.

  3. Добавьте помидоры. Переложите их на сковороду, положите измельченный чеснок, паприку, зиру, соль и перец.

  4. Уварите соус. Готовьте без крышки примерно 5–7 минут. Томатная масса должна стать густой, а свободная жидкость — почти исчезнуть.

  5. Сделайте углубления. Ложкой сформируйте в соусе четыре небольших «гнезда» и разбейте в каждое по яйцу.

  6. Доведите яйца до готовности. Уменьшите огонь и готовьте еще 3–5 минут. Белок должен схватиться, а степень готовности желтка можно выбрать по вкусу. При желании на короткое время прикройте сковороду крышкой.

  7. Подавайте сразу. Посыпьте шакшуку зеленью и поставьте на стол вместе со свежим или подсушенным хлебом.

Почему помидоры нужно сначала уварить

Переспевшие плоды содержат много сока. Если сразу разбить в них яйца, томатная основа может остаться водянистой, а блюдо будет скорее напоминать яйца в жидком супе.

Правильный момент легко определить лопаткой: проведите ею по дну сковороды. Если образовавшаяся дорожка некоторое время остается заметной и не заполняется водой мгновенно, соус достаточно загустел.

При этом не нужно превращать помидоры в сухую пасту. Шакшука должна остаться сочной — густой соус нужен в том числе для того, чтобы в нем можно было сделать углубления и аккуратно разместить яйца.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Яйца разбиваю сначала по одному в маленькую чашку, а уже потом переношу в томатный соус. Так проще сохранить желток целым и точно попасть в подготовленное углубление».

Для шакшуки не нужны красивые плотные помидоры — мягкие спелые плоды здесь даже удобнее. Но помидоры с плесенью, неприятным запахом или другими явными признаками порчи использовать уже не стоит.

Может быть интересно:

  1. Борщ получается рыжим, а не красным: почему свекла теряет цвет еще во время варки
  2. Яблоки уже никто не хочет есть: тушу с корицей и заворачиваю в лаваш — получается ленивый штрудель за 15 минут
  3. Груши начали темнеть и размягчаться: смешиваю с творогом и отправляю в духовку — необычный завтрак готов
  4. Яблоки начали портиться у бочков: вырезаю лишнее и запекаю под хрустящей крошкой — получается быстрый крамбл
  5. Разрезанная тыква лежит в холодильнике и сохнет: превращаю остаток в густую начинку для лепешек

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Туристы из РФ сняли вопрос, чего стоит бояться на отдыхе в Абхазии

Интересное в Казани

день назад

«Зумеры не хотят работать»: как молодые актёры казанского театра ломают этот стереотип на сцене

дихлофос как долго выветривается

Не у нас

день назад

Микроблогеры под прицелом: о недобросовестной конкуренции в запрещенных соцсетях

Полезное

3 дня назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

устранение запотевания фар в Уфе

Не у нас

день назад

В Варадеро прошли перемены: курорт опустел без россиян и иностранцев

Кулинария

день назад

Оладьи пышные на сковороде, а на тарелке становятся плоскими: что делают с тестом слишком долго

Не у нас

19 часов назад

В РПЦ раскрыли, в каком порядке ставить свечи в храме

Кулинария

21 час назад

Борщ получается рыжим, а не красным: почему свекла теряет цвет еще во время варки

Не у нас

19 часов назад

Школьники увлеклись опасным трендом на прием противовирусных
Экономика
2 часа назад

Новую методику расчета минимальной пенсии предложили тестировать в регионах

Эксперт Наталья Орлова предложила сначала опроб...

Новости Татарстана

15 минут назад

Глава СК затребовал доклад о расследовании гибели девочки в Челнах

Полезное

день назад

В Татарстане показали, как будет организовано голосование в медицинских учреждениях

Технологии

6 часов назад

Google восстановила работу Gemini на Pixel Watch 5

Технологии

7 часов назад

Google выпустила Android Canary 2609 с блокировкой быстрых настроек
Бонобо-пацифисты: репутация мирных обезьян оказ...
Технологии
5 часов назад

Бонобо-пацифисты: репутация мирных обезьян оказалась мифом

Кулинария

7 часов назад

Пельмени разваливаются при варке: почему начинка оказывается отдельно от теста

Технологии

8 часов назад

Росатом получил стопроцентный железосодержащий концентрат из золы

Технологии

8 часов назад

Черемушкин предупредил о вредоносном ПО под видом торрентов с фильмами
90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: ра...
Интересное в Казани
6 дней назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов