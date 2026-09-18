Помидоры переспели и для салата уже мягкие: отправляю на сковороду с яйцами — получается шакшука за 15 минут
ПроКазань
Мягкие переспевшие помидоры уже плохо держат форму в салате, зато для горячего томатного соуса подходят отлично. Если плоды не испорчены, их можно нарезать, быстро протушить со специями, а затем приготовить прямо в соусе яйца.
Так получается шакшука — горячее блюдо, в котором яйца готовятся непосредственно в густой томатной основе. Особенно удобно, что для всего завтрака нужна одна сковорода, а на приготовление уходит около 15 минут.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для шакшуки специально оставляю самые мягкие помидоры. В салате они уже расползаются, зато на сковороде быстро превращаются в густую основу. Главное — сначала выпарить лишний сок и только потом добавлять яйца».
Что понадобится
спелые помидоры — 500–600 г;
яйца — 4 шт.;
сладкий перец — 1 шт.;
репчатый лук — 1 небольшая головка;
чеснок — 1 зубчик;
растительное масло — 1–2 ст. л.;
молотая паприка — 0,5 ч. л.;
зира — щепотка по желанию;
соль и черный перец — по вкусу;
свежая зелень — для подачи.
Как приготовить шакшуку
Подготовьте овощи. Лук и сладкий перец нарежьте небольшими кусочками. Помидоры можно нарезать кубиками или натереть на крупной терке, оставив кожицу в руках.
Обжарьте основу. Разогрейте масло и готовьте лук с перцем примерно 3–4 минуты до мягкости.
Добавьте помидоры. Переложите их на сковороду, положите измельченный чеснок, паприку, зиру, соль и перец.
Уварите соус. Готовьте без крышки примерно 5–7 минут. Томатная масса должна стать густой, а свободная жидкость — почти исчезнуть.
Сделайте углубления. Ложкой сформируйте в соусе четыре небольших «гнезда» и разбейте в каждое по яйцу.
Доведите яйца до готовности. Уменьшите огонь и готовьте еще 3–5 минут. Белок должен схватиться, а степень готовности желтка можно выбрать по вкусу. При желании на короткое время прикройте сковороду крышкой.
Подавайте сразу. Посыпьте шакшуку зеленью и поставьте на стол вместе со свежим или подсушенным хлебом.
Почему помидоры нужно сначала уварить
Переспевшие плоды содержат много сока. Если сразу разбить в них яйца, томатная основа может остаться водянистой, а блюдо будет скорее напоминать яйца в жидком супе.
Правильный момент легко определить лопаткой: проведите ею по дну сковороды. Если образовавшаяся дорожка некоторое время остается заметной и не заполняется водой мгновенно, соус достаточно загустел.
При этом не нужно превращать помидоры в сухую пасту. Шакшука должна остаться сочной — густой соус нужен в том числе для того, чтобы в нем можно было сделать углубления и аккуратно разместить яйца.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Яйца разбиваю сначала по одному в маленькую чашку, а уже потом переношу в томатный соус. Так проще сохранить желток целым и точно попасть в подготовленное углубление».
Для шакшуки не нужны красивые плотные помидоры — мягкие спелые плоды здесь даже удобнее. Но помидоры с плесенью, неприятным запахом или другими явными признаками порчи использовать уже не стоит.
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