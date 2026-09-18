Помидоры переспели и для салата уже мягкие: отправляю на сковороду с яйцами — получается шакшука за 15 минут

Мягкие переспевшие помидоры уже плохо держат форму в салате, зато для горячего томатного соуса подходят отлично. Если плоды не испорчены, их можно нарезать, быстро протушить со специями, а затем приготовить прямо в соусе яйца.

Так получается шакшука — горячее блюдо, в котором яйца готовятся непосредственно в густой томатной основе. Особенно удобно, что для всего завтрака нужна одна сковорода, а на приготовление уходит около 15 минут.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для шакшуки специально оставляю самые мягкие помидоры. В салате они уже расползаются, зато на сковороде быстро превращаются в густую основу. Главное — сначала выпарить лишний сок и только потом добавлять яйца».

Что понадобится

спелые помидоры — 500–600 г;

яйца — 4 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — 1–2 ст. л.;

молотая паприка — 0,5 ч. л.;

зира — щепотка по желанию;

соль и черный перец — по вкусу;

свежая зелень — для подачи.

Как приготовить шакшуку

Подготовьте овощи. Лук и сладкий перец нарежьте небольшими кусочками. Помидоры можно нарезать кубиками или натереть на крупной терке, оставив кожицу в руках. Обжарьте основу. Разогрейте масло и готовьте лук с перцем примерно 3–4 минуты до мягкости. Добавьте помидоры. Переложите их на сковороду, положите измельченный чеснок, паприку, зиру, соль и перец. Уварите соус. Готовьте без крышки примерно 5–7 минут. Томатная масса должна стать густой, а свободная жидкость — почти исчезнуть. Сделайте углубления. Ложкой сформируйте в соусе четыре небольших «гнезда» и разбейте в каждое по яйцу. Доведите яйца до готовности. Уменьшите огонь и готовьте еще 3–5 минут. Белок должен схватиться, а степень готовности желтка можно выбрать по вкусу. При желании на короткое время прикройте сковороду крышкой. Подавайте сразу. Посыпьте шакшуку зеленью и поставьте на стол вместе со свежим или подсушенным хлебом.

Почему помидоры нужно сначала уварить

Переспевшие плоды содержат много сока. Если сразу разбить в них яйца, томатная основа может остаться водянистой, а блюдо будет скорее напоминать яйца в жидком супе.

Правильный момент легко определить лопаткой: проведите ею по дну сковороды. Если образовавшаяся дорожка некоторое время остается заметной и не заполняется водой мгновенно, соус достаточно загустел.

При этом не нужно превращать помидоры в сухую пасту. Шакшука должна остаться сочной — густой соус нужен в том числе для того, чтобы в нем можно было сделать углубления и аккуратно разместить яйца.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Яйца разбиваю сначала по одному в маленькую чашку, а уже потом переношу в томатный соус. Так проще сохранить желток целым и точно попасть в подготовленное углубление».

Для шакшуки не нужны красивые плотные помидоры — мягкие спелые плоды здесь даже удобнее. Но помидоры с плесенью, неприятным запахом или другими явными признаками порчи использовать уже не стоит.

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