Премьер-министр Таиланда раскрыл, почему призвал иностранцев умирать на родине

Премьер-министр Таиланда и министр внутренних дел Анутхин Чанвиракун призвал иностранных граждан уважать законы страны и покидать ее в случае нарушений. Также он выступил против создания частных кладбищ, предназначенных только для иностранцев, сообщает The Nation.

Заявление прозвучало во время совещания с главами провинций королевства.

По словам Чанвиракуна, ему стало известно о просьбе построить частное кладбище. Он резко раскритиковал такую инициативу и заявил, что подобные идеи выходят за допустимые рамки.

Премьер отметил, что иностранцы могут жить в Таиланде, если они честно работают, соблюдают местное законодательство и не пытаются использовать жителей страны в своих интересах.

Чанвиракун также подчеркнул, что иностранные граждане не вправе самостоятельно создавать религиозные объекты на территории Таиланда без соответствующего разрешения.

Он отдельно раскритиковал случаи, когда помещение официально оформляется как заведение общественного питания, но фактически используется для проведения религиозных обрядов.

Губернаторам поручено активнее применять правовые меры к иностранцам, нарушающим правила ведения бизнеса.

Речь идет в том числе о случаях, когда иностранцы используют номинальных владельцев из числа граждан Таиланда или работают без необходимых официальных документов.

Премьер также потребовал ускорить процедуры выдворения таких нарушителей из страны.

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