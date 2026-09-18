Помидоров осталось слишком много: тру на терке и тушу с яйцами — турецкий завтрак готов за 10 минут

Когда помидоры начинают переспевать и становятся слишком мягкими для салата, их необязательно отправлять в соус или заготовки. Из нескольких спелых плодов можно приготовить менемен — популярное турецкое блюдо из яиц и томатов.

Главная особенность такого завтрака — яйца готовятся прямо в густой томатной основе. Помидоры можно не нарезать кубиками, а натереть на крупной терке: мякоть сразу превращается в соус, а кожица остается в руках.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для такого завтрака беру самые спелые помидоры. На терке они измельчаются быстрее, чем ножом, а кожицу потом не приходится вылавливать из готового блюда».

Что понадобится

спелые помидоры — 500 г;

яйца — 4 шт.;

сладкий перец — 1 небольшой;

сливочное или растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Если хочется максимально быстрого варианта, перец можно исключить: основой останутся помидоры и яйца.

Как приготовить менемен

Натрите помидоры. Разрежьте каждый плод пополам и натрите мякотью к терке. Кожица постепенно останется в руке. Подготовьте перец. Нарежьте его мелкими кусочками. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте примерно 2 минуты. Добавьте томаты. Переложите натертую мякоть на сковороду и готовьте на среднем или сильном огне без крышки. Выпарите лишнюю жидкость. Через несколько минут масса должна стать заметно гуще. Если помидоры очень сочные, этот этап может занять немного больше времени. Добавьте яйца. Разбейте их прямо в томатную основу и аккуратно перемешайте, чтобы остались небольшие мягкие кусочки яйца. Доведите до готовности. Посолите, поперчите и готовьте еще 1–2 минуты. Яичная масса должна схватиться, но не стать сухой.

Почему помидоры сначала готовят отдельно

Если одновременно отправить на сковороду сырые томаты и яйца, помидорный сок не успеет выпариться. В результате вместо густого завтрака может получиться жидкая смесь с плотными кусочками переваренного яйца.

Поэтому сначала стоит добиться нужной консистенции томатной основы. Проведите лопаткой по дну сковороды: если дорожка не заполняется водой мгновенно, можно добавлять яйца.

Долго жарить их после этого не нужно. Менемен отличается от привычной плотной яичницы более нежной и сочной консистенцией.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Яйца добавляю только после того, как томатная масса заметно загустела. Тогда они соединяются с помидорами, а не плавают в большом количестве сока».

Менемен лучше подавать сразу после приготовления, пока яйца остаются нежными. К нему достаточно добавить свежий хлеб или подсушенный тост — получится полноценный горячий завтрак из продуктов, которые обычно уже есть дома.

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