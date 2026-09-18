Казанский зооботсад принял восемь жирафов из Намибии

Восемь жирафов — три самца и пять самок — прибыли в Казань из Намибии на грузовом самолете Ил-76. Такую информацию предоставили в мэрии Казани. Во время перелета команда постоянно следила за состоянием животных и условиями их перевозки.

Сейчас группа размещена в жирафятнике Казанского зооботсада. Животные благополучно перенесли дорогу и находятся под наблюдением. Пару подбирали с расчетом на дальнейшее разведение: самцов и самок сформировали как будущую племенную группу.

Председатель Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили, выезжавший в Намибию для контроля, назвал случившееся большой победой. По его словам, впервые за 19 лет жирафов привезли в Россию авиасообщением. «Сейчас главное – их адаптация. Для городской туристической стратегии появление коллекции животных - это продолжение развития Казани как направления для путешествий и увеличение средней продолжительности пребывания гостей в городе», - отметил Шавлиашвили.

Казанский зооботсад стал девятым зоопарком в России, где живут жирафы. В годы СССР здесь содержался сетчатый жираф Лимба, привезенный из Рижского зоопарка. Теперь в Казани поселится ангольский подвид.

Мэр Ильсур Метшин ранее отмечал, что согласования с федеральными ведомствами и партнерами из международных организаций заняли несколько лет. В зооботсаду насчитывается 143 вида животных и 1136 видов растений, а за прошедшие месяцы года его посетили 445 тысяч гостей.