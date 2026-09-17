Новости Татарстана

Теплая пятница без дождей: синоптики дали прогноз для Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В пятницу в Татарстане ожидается переменная обл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В пятницу, 18 сентября, жителей Татарстана ждет переменная облачность. Синоптики считают, что погода в конце рабочей недели будет приятной. Существенных осадков не обещают. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

Ветер в течение дня будет менять направление. С северо-западного он перейдет на юго-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду.

Ночью температура воздуха в республике опустится до +2…+7 градусов. В Казани ожидается +5…+7, а в низких местах столбики термометров покажут всего +2…+4 градуса.

В дневные часы на территории республики воздух прогреется до +16…+21 градуса. В столице республики воздух прогреется до +18…+20 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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