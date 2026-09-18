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Экономист Орлова: Пенсию в РФ пытаются считать по новому методу

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Введение единой минимальной пенсии в России маловероятно, считает кандидат экономических наук и эксперт платформы «Россия — страна возможностей» Наталья Орлова. По ее мнению, выплаты продолжат зависеть от социально-экономических условий конкретных регионов, пишет Главный Региональный.

Экономист отметила, что различия в экономике и климате субъектов федерации объясняют текущую разницу в размере прожиточного минимума пенсионеров.

В качестве примера Орлова привела Липецкую область, где этот показатель составляет 13 518 рублей, и Чукотку, где он достигает 42 511 рублей.

По ее словам, новая методика расчета может сократить разрыв между регионами. Однако местная специфика продолжит влиять на итоговый размер выплат.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект об установлении минимальной страховой пенсии по старости на уровне 50 тыс. рублей в месяц.

Принятие такого документа потребует пересмотра действующих бюджетных обязательств государства в сфере пенсионного обеспечения.

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов ранее оценил размер депутатских пенсий в 2026 году. По его расчетам, сумма таких выплат превышает 50 тыс. рублей.

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