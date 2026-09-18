Экономист Орлова: Пенсию в РФ пытаются считать по новому методу
Введение единой минимальной пенсии в России маловероятно, считает кандидат экономических наук и эксперт платформы «Россия — страна возможностей» Наталья Орлова. По ее мнению, выплаты продолжат зависеть от социально-экономических условий конкретных регионов, пишет Главный Региональный.
Экономист отметила, что различия в экономике и климате субъектов федерации объясняют текущую разницу в размере прожиточного минимума пенсионеров.
В качестве примера Орлова привела Липецкую область, где этот показатель составляет 13 518 рублей, и Чукотку, где он достигает 42 511 рублей.
По ее словам, новая методика расчета может сократить разрыв между регионами. Однако местная специфика продолжит влиять на итоговый размер выплат.
Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект об установлении минимальной страховой пенсии по старости на уровне 50 тыс. рублей в месяц.
Принятие такого документа потребует пересмотра действующих бюджетных обязательств государства в сфере пенсионного обеспечения.
Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов ранее оценил размер депутатских пенсий в 2026 году. По его расчетам, сумма таких выплат превышает 50 тыс. рублей.
Может быть интересно:
- Пельмени слипаются после варки: что делают неправильно сразу после кастрюли
- Помидоры переспели и для салата уже мягкие: отправляю на сковороду с яйцами — получается шакшука за 15 минут
- Яблоки после дачи лежат ящиками: готовлю из них французский тарт татен — карамели больше, чем теста
- Помидоров осталось слишком много: тру на терке и тушу с яйцами — турецкий завтрак готов за 10 минут
- Пирожки румяные сверху, а внутри сырое тесто: почему лишние минуты в духовке не всегда помогают
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец