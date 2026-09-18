«Автостат»: продажи авто с пробегом в РФ в августе упали на 8,4%
В августе 2026 года российский рынок подержанных легковых автомобилей показал снижение как к предыдущему месяцу, так и к августу прошлого года. По подсчетам «Автостата», за месяц россияне приобрели 518,2 тыс. машин с пробегом.
По сравнению с июлем объем сделок сократился на 5,6%. Месяцем ранее покупатели оформили 548,7 тыс. подержанных автомобилей.
К августу 2025 года снижение оказалось более заметным и составило 8,4%. Тогда продажи достигали 565,5 тыс. машин.
В рейтинге марок первое место сохранила LADA. В августе было продано 113,3 тыс. автомобилей этого бренда с пробегом.
На второй позиции расположилась Toyota с результатом 56,8 тыс. машин. Далее следуют Kia и Hyundai — 30,5 тыс. и 27,5 тыс. автомобилей соответственно.
Пятерку самых популярных марок замкнул Volkswagen. Его показатель составил 24,9 тыс. машин.
В модельном зачете преимущество LADA оказалось еще более заметным. Четыре из пяти лидирующих позиций заняли отечественные модели.
Первое место досталось семейству LADA Classic — 18,6 тыс. автомобилей. Вторым стал LADA Samara 2 с результатом 13 тыс. машин.
Третью строчку заняла LADA Priora — 12,5 тыс. автомобилей с пробегом.
На четвертом месте оказался Kia Rio. В августе россияне приобрели 11,8 тыс. таких машин.
Пятерку лидеров среди моделей замкнула LADA Granta 2. За месяц было оформлено 11 тыс. таких автомобилей с пробегом.
Несмотря на августовское снижение, общий результат с начала года остается положительным.
За январь—август 2026 года в России продали 3,95 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 2,2% больше, чем за тот же период 2025 года.
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