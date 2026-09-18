Технологии

«Союзмультфильм» получил статус участника Московского кластера видеоигр

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Киностудия «Союзмультфильм» вошла в число участников Московского кластера видеоигр и анимации, который курирует «Агентство креативных индустрий» (АКИ). О новом статусе студии в пятницу, 18 сентября, сообщил министр правительства Москвы и глава департамента культуры Алексей Фурсин; об этом пишет сайт «Известия».

По словам министра, участие такого значимого игрока на медиарынке заметно укрепит экосистему объединения. Инфраструктура кластера поможет студии реализовывать новые проекты, а её присутствие расширит возможности обмена опытом между ведущими компаниями и молодыми стартапами.

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева отметила, что новый статус позволит делиться собственными компетенциями и использовать технологические достижения коллег. «Студия придерживается концепции 360 в своей деятельности, что подразумевает открытость к проектам в различных сферах, включая развитие видеоигр на основе анимационных брендов. Это для нас важный приоритет», — сказала она. Главной задачей в рамках кластера Слащева назвала создание полнометражного анимационного кино, а на базе площадки компания планирует увеличить мощности и вывести производство контента на новый уровень.

Сейчас студия работает над мультфильмом-сказкой «Малуша и заколдованный царевич», фэнтези «Тайны Чароводья», адаптацией «Чайки» Антона Чехова в аниме-стилистике, биографической лентой «Теория совпадений» и пластилиновой картиной «Безумная планета»; за три года она намерена представить более десяти проектов. Кластер видеоигр и анимации открылся в ноябре 2025 года и обеспечивает полный цикл производства — центр обработки данных, студию захвата движения (motion capture), звукозаписывающую студию и кинозал, а резиденты могут воспользоваться программой «Московский видеоигровой экспорт». Двадцать первого августа сообщалось, что московские игровые студии примут участие в WePlay Expo 21–22 ноября в Шанхае, а более двадцати игр столичных разработчиков были показаны на ChinaJoy в Китае, где достигли договорённостей о локализации, распространении и совместном развитии продуктов.

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