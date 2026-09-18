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Камиле Валиевой грозит окончание карьеры на фоне отсутствия стартов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт допустила, что Камила Валиева может завершить спортивную карьеру. Одной из возможных причин она назвала отсутствие возможности выступать на международных соревнованиях, пишет Rusamara.

Гербольдт отметила, что для спортсменов высокого уровня участие в мировых турнирах обычно является важной целью и серьезным источником мотивации.

При этом она подчеркнула, что не знает, чем именно руководствуется сама Валиева при принятии решений о будущем.

Как сообщает Sport24, Гербольдт также заявила, что карьерная ситуация Валиевой складывается неблагоприятно.

Среди обстоятельств она упомянула дисквалификацию и отсутствие международных стартов.

Ранее Валиева вернулась к выступлениям после завершения четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В августе Международный союз конькобежцев присвоил фигуристке нейтральный статус, однако позднее отозвал его.

Накануне стало известно, что Валиева включена в резервный состав сборной России.

Также ожидается, что она примет участие в контрольных прокатах команды. Они пройдут 19 и 20 сентября в Москве.

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