Hi-Tech Mail.ru: Цена iPhone 18 Pro в России снизилась до 133 тыс. рублей
В России впервые после выхода снизилась стоимость нового Apple iPhone 18 Pro. К концу сентября цены на модель с 256 гигабайтами памяти в онлайн-магазинах и на маркетплейсах начинаются от 133 тысяч рублей, сообщает Hi-Tech Mail.ru.
На старте продаж в середине сентября устройство оценивали в 147–175 тысяч рублей.
По данным издания, менее чем за месяц стоимость iPhone 18 Pro в интернете снизилась на 24%.
Журналисты сослались на оценки экспертов в СМИ, которые ранее отмечали слабый спрос на новые смартфоны Apple в России. Среди причин назывались высокие цены и большое количество ограничений.
В частности, пользователи могут сталкиваться с трудностями при скачивании российских приложений.
iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max стали первыми смартфонами Apple с объективом камеры с переменной диафрагмой.
Младшая модель серии 18 Pro получила алюминиевый корпус, экран LTPO Super Retina XDR OLED диагональю 6,3 дюйма, процессор A20 Pro с увеличенной испарительной камерой, 12 гигабайт оперативной памяти и тройную камеру.
Ранее сообщалось, что iPhone 18 Pro Max вышел в России с большим числом ограничений. Значительная их часть связана с Apple Intelligence, поскольку эта нейросеть не поддерживает русский язык.
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