Посол РФ: нефть из России останется на рынке Индии, несмотря на санкции

Российская нефть продолжит поступать на индийский рынок, несмотря на западные ограничения. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов в интервью агентству ANI, передает Международная жизнь.

По словам дипломата, мировая экономика не сможет обойтись без российской нефти. Алипов отметил, что энергетические рынки не могут позволить себе исключение таких объемов из оборота.

Посол подчеркнул, что Россия заинтересована в поставках нефти в Индию, а Индия, в свою очередь, заинтересована в ее покупке. Он добавил, что российская нефть останется на рынках Индии и других стран.

Отвечая на вопрос об энергетическом сотрудничестве Москвы и Нью-Дели на фоне западного контроля и риска вторичных санкций, Алипов указал на самостоятельный внешнеполитический курс Индии.

По его словам, Нью-Дели уже показал способность твердо защищать национальные интересы.

Дипломат также раскритиковал западные ограничительные меры, которые, по его оценке, направлены на ослабление конкурентоспособности российской нефти. Алипов заявил, что Россия готова поставлять Индии столько нефти, сколько ей необходимо.

Индия является третьим по величине импортером и потребителем нефти в мире. Более 88 процентов своих потребностей в этом сырье страна закрывает за счет импорта.

Россия остается одним из ключевых поставщиков нефти для Индии. В июле 2026 года индийский импорт российской нефти достиг около 2,8 миллиона баррелей в сутки, что составило более половины всего нефтяного импорта страны.

В августе часть американских конгрессменов внесла в Палату представителей США законопроект об ужесточении санкций против России. Документ предусматривает возможность введения пошлин в размере 100 процентов против стран, которые остаются крупными покупателями российских нефти и газа.

МИД Индии ранее неоднократно заявлял, что при обеспечении граждан энергоресурсами страна будет исходить из собственных национальных интересов.

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