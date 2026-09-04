Не у нас

Посол РФ: нефть из России останется на рынке Индии, несмотря на санкции

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Российская нефть продолжит поступать на индийский рынок, несмотря на западные ограничения. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов в интервью агентству ANI, передает Международная жизнь.

По словам дипломата, мировая экономика не сможет обойтись без российской нефти. Алипов отметил, что энергетические рынки не могут позволить себе исключение таких объемов из оборота.

Посол подчеркнул, что Россия заинтересована в поставках нефти в Индию, а Индия, в свою очередь, заинтересована в ее покупке. Он добавил, что российская нефть останется на рынках Индии и других стран.

Отвечая на вопрос об энергетическом сотрудничестве Москвы и Нью-Дели на фоне западного контроля и риска вторичных санкций, Алипов указал на самостоятельный внешнеполитический курс Индии.

По его словам, Нью-Дели уже показал способность твердо защищать национальные интересы.

Дипломат также раскритиковал западные ограничительные меры, которые, по его оценке, направлены на ослабление конкурентоспособности российской нефти. Алипов заявил, что Россия готова поставлять Индии столько нефти, сколько ей необходимо.

Индия является третьим по величине импортером и потребителем нефти в мире. Более 88 процентов своих потребностей в этом сырье страна закрывает за счет импорта.

Россия остается одним из ключевых поставщиков нефти для Индии. В июле 2026 года индийский импорт российской нефти достиг около 2,8 миллиона баррелей в сутки, что составило более половины всего нефтяного импорта страны.

В августе часть американских конгрессменов внесла в Палату представителей США законопроект об ужесточении санкций против России. Документ предусматривает возможность введения пошлин в размере 100 процентов против стран, которые остаются крупными покупателями российских нефти и газа.

МИД Индии ранее неоднократно заявлял, что при обеспечении граждан энергоресурсами страна будет исходить из собственных национальных интересов.

Рекомендуем также:

  1. Переросшие кабачки не выбрасываю: убираю середину и запекаю с фаршем — гарнир уже не нужен
  2. Домашнее лечо получается почти как суп: одна привычка с овощами дает слишком много жидкости
  3. Почему бабушки никогда не резали горячие пироги сразу после духовки: простая привычка меняла мякиш
  4. Яблочное повидло приходится варить часами: одна ошибка в начале добавляет лишнюю воду
  5. Курица дает много воды и никак не подрумянивается: одна ошибка превращает жарку в тушение

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Интересное в Казани

19 часов назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году

жидкость для удаления травы на участке

Кулинария

день назад

Черствый хлеб не выбрасываю: замачиваю в яичной смеси — на завтрак получается лучше обычных гренок

Интересное в Казани

3 дня назад

«Школа не должна быть стрессом»: директор детского центра в Казани рассказала, как помочь ребёнку полюбить учёбу

ремонт мягкой кровли спеканием в Москве

Гороскопы

день назад

С 10 сентября все изменится: сразу четыре астрологических события повлияют на знаки зодиака

Новости Татарстана

12 часов назад

Не стало отца мэра Казани и депутата Госдумы — заслуженного химика Татарстана

Кулинария

день назад

Творог, яйцо и банан смешиваю в одной миске: завтрак получается без муки и долгой возни

Не у нас

день назад

Новые модели показывают, что Луна могла образоваться за сутки

Новости Татарстана

6 часов назад

Родным Раиса Метшина направили соболезнования от Администрации Раиса Татарстана
Экономика
5 часов назад

МРОТ в 2027 году может составить 31 тыс. рублей

Сенатор Елена Дягилева сообщила, что МРОТ в 202...

Кулинария

32 секунды назад

Сырники красивые снаружи, но сырые в середине: сильный огонь здесь только мешает

Гид по Казани

день назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

Не у нас

час назад

ITIA дисквалифицировал теннисиста Кирьоса на месяц за кокаин

Не у нас

час назад

Apple обвинила OpenAI в уничтожении улик кражи коммерческих секретов
Apple представила суду новые доказательства про...
Технологии
10 часов назад

Apple представила суду новые доказательства против экс-сотрудника, работающего в OpenAI

Не у нас

час назад

Глава OpenAI Сэм Альтман не впечатлился смарт-очками

Не у нас

час назад

Шесть российских теннисистов прошли в 3-й круг US Open-2026

Не у нас

2 часа назад

Россиянам раскрыли, как прошла тренировка Гуменника в Токио
Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется...
Интересное в Казани
4 дня назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов