Не у нас

ITIA дисквалифицировал теннисиста Кирьоса на месяц за кокаин

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Австралийский теннисист Ник Кирьос дисквалифицирован на один месяц после положительной допинг-пробы на кокаин. Об этом сообщила ITIA.

31-летний спортсмен сдал пробу 22 июня 2026 года во время турнира ATP 250 на Мальорке. 17 июля лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством, подтвердила наличие бензоилэкгонина — метаболита кокаина.

19 августа ITIA объявила о временном отстранении Кирьоса. Теннисист не стал оспаривать эту меру.

Позднее в беседе со следователями организации Кирьос сообщил, что употребил кокаин вне соревнований во время вечеринки перед турниром.

ITIA признала, что нарушение произошло во внесоревновательный период. По правилам Всемирного антидопингового агентства стандартный срок наказания в таком случае составляет три месяца.

Однако дисквалификация может быть сокращена до одного месяца, если спортсмен пройдет программу лечения, одобренную ITIA. Кирьос начал такую программу, поэтому срок его отстранения был уменьшен.

При условии завершения программы дисквалификация должна была истечь 3 сентября 2026 года.

Также ITIA лишила Кирьоса призовых и рейтинговых очков, заработанных на турнире в Мальорке.

Ранее, в августе 2024 года, Кирьос критиковал решение ITIA не дисквалифицировать Янника Синнера после двух положительных проб на клостебол. Тогда итальянский теннисист избежал наказания, объяснив попадание вещества в организм заражением от члена команды.

Кирьос является финалистом Уимблдона 2022 года в одиночном разряде и победителем Открытого чемпионата Австралии 2022 года в паре. На его счету семь титулов ATP в одиночном разряде и четыре — в парном.

Сейчас австралиец занимает 918-е место в мировом рейтинге. Лучшей позицией Кирьоса было 13-е место, которого он достиг в октябре 2016 года.

Рекомендуем также:

  1. Переросшие кабачки не выбрасываю: убираю середину и запекаю с фаршем — гарнир уже не нужен
  2. Домашнее лечо получается почти как суп: одна привычка с овощами дает слишком много жидкости
  3. Почему бабушки никогда не резали горячие пироги сразу после духовки: простая привычка меняла мякиш
  4. Яблочное повидло приходится варить часами: одна ошибка в начале добавляет лишнюю воду
  5. Курица дает много воды и никак не подрумянивается: одна ошибка превращает жарку в тушение

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Интересное в Казани

19 часов назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году

клопы переходят из квартиры в квартиру

Кулинария

день назад

Черствый хлеб не выбрасываю: замачиваю в яичной смеси — на завтрак получается лучше обычных гренок

Интересное в Казани

2 дня назад

Тишина входит в стоимость: где под Казанью отдыхают те, кто устал от шума и суеты

установка деревянных окон в Санкт-Петербурге

Гороскопы

день назад

С 10 сентября все изменится: сразу четыре астрологических события повлияют на знаки зодиака

Новости Татарстана

12 часов назад

Не стало отца мэра Казани и депутата Госдумы — заслуженного химика Татарстана

Кулинария

день назад

Творог, яйцо и банан смешиваю в одной миске: завтрак получается без муки и долгой возни

Не у нас

день назад

Новые модели показывают, что Луна могла образоваться за сутки

Новости Татарстана

6 часов назад

Родным Раиса Метшина направили соболезнования от Администрации Раиса Татарстана
Экономика
5 часов назад

МРОТ в 2027 году может составить 31 тыс. рублей

Сенатор Елена Дягилева сообщила, что МРОТ в 202...

Кулинария

23 секунды назад

Сырники красивые снаружи, но сырые в середине: сильный огонь здесь только мешает

Гид по Казани

день назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

Не у нас

час назад

Apple обвинила OpenAI в уничтожении улик кражи коммерческих секретов

Не у нас

час назад

Глава OpenAI Сэм Альтман не впечатлился смарт-очками
Apple представила суду новые доказательства про...
Технологии
10 часов назад

Apple представила суду новые доказательства против экс-сотрудника, работающего в OpenAI

Не у нас

час назад

Шесть российских теннисистов прошли в 3-й круг US Open-2026

Не у нас

2 часа назад

Россиянам раскрыли, как прошла тренировка Гуменника в Токио

Кулинария

2 часа назад

Курица дает много воды и никак не подрумянивается: одна ошибка превращает жарку в тушение
Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется...
Интересное в Казани
4 дня назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов