ITIA дисквалифицировал теннисиста Кирьоса на месяц за кокаин

Австралийский теннисист Ник Кирьос дисквалифицирован на один месяц после положительной допинг-пробы на кокаин. Об этом сообщила ITIA.

31-летний спортсмен сдал пробу 22 июня 2026 года во время турнира ATP 250 на Мальорке. 17 июля лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством, подтвердила наличие бензоилэкгонина — метаболита кокаина.

19 августа ITIA объявила о временном отстранении Кирьоса. Теннисист не стал оспаривать эту меру.

Позднее в беседе со следователями организации Кирьос сообщил, что употребил кокаин вне соревнований во время вечеринки перед турниром.

ITIA признала, что нарушение произошло во внесоревновательный период. По правилам Всемирного антидопингового агентства стандартный срок наказания в таком случае составляет три месяца.

Однако дисквалификация может быть сокращена до одного месяца, если спортсмен пройдет программу лечения, одобренную ITIA. Кирьос начал такую программу, поэтому срок его отстранения был уменьшен.

При условии завершения программы дисквалификация должна была истечь 3 сентября 2026 года.

Также ITIA лишила Кирьоса призовых и рейтинговых очков, заработанных на турнире в Мальорке.

Ранее, в августе 2024 года, Кирьос критиковал решение ITIA не дисквалифицировать Янника Синнера после двух положительных проб на клостебол. Тогда итальянский теннисист избежал наказания, объяснив попадание вещества в организм заражением от члена команды.

Кирьос является финалистом Уимблдона 2022 года в одиночном разряде и победителем Открытого чемпионата Австралии 2022 года в паре. На его счету семь титулов ATP в одиночном разряде и четыре — в парном.

Сейчас австралиец занимает 918-е место в мировом рейтинге. Лучшей позицией Кирьоса было 13-е место, которого он достиг в октябре 2016 года.

Рекомендуем также: