Переросшие кабачки не выбрасываю: убираю середину и запекаю с фаршем — гарнир уже не нужен

Крупные кабачки к концу сезона становятся жестче, внутри появляются большие семена, поэтому для оладий или нежной запеканки они подходят хуже молодых. Но именно такие плоды удобно превращать в лодочки: плотные стенки хорошо держат мясную начинку и не разваливаются в духовке.

Достаточно снять грубую кожицу, удалить рыхлую середину с семенами и заполнить кабачки фаршем. Получается полноценный горячий ужин, к которому уже не приходится отдельно варить картофель или крупу.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «У переросших кабачков я обязательно проверяю кожицу. Если она уже не протыкается ногтем, снимаю ее овощечисткой — после духовки такая оболочка все равно может остаться жесткой».

Что понадобится

На 4 порции:

крупный кабачок — 1 шт. весом около 1–1,2 кг;

мясной фарш — 450 г;

репчатый лук — 1 шт.;

помидор — 1 крупный;

твердый сыр — 100 г;

сметана — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Как приготовить

Подготовьте кабачок. Вымойте его, при необходимости очистите от жесткой кожицы и разрежьте вдоль пополам. Ложкой удалите семена вместе с рыхлой сердцевиной. Оставьте стенки толщиной примерно 1,5–2 см. Подготовьте начинку. Мелко нарежьте лук и помидор. Смешайте их с фаршем, измельченным чесноком, солью и перцем. Наполните лодочки. Слегка смажьте кабачки изнутри сметаной и распределите фарш. Не утрамбовывайте начинку слишком плотно. Начните запекание. Переложите лодочки в смазанную маслом форму, накройте фольгой и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 30 минут. Добавьте сыр. Снимите фольгу, посыпьте начинку тертым сыром и верните форму в духовку еще на 10–15 минут. Проверьте готовность. Кабачок должен легко прокалываться ножом, а фарш — полностью приготовиться в центре. Если плод очень крупный и стенки остались толстыми, времени может потребоваться немного больше.

Почему середину лучше удалить полностью

У переросшего кабачка область вокруг зрелых семян рыхлая и водянистая. Если оставить ее внутри, во время запекания выделится много жидкости, а сама лодочка получится неоднородной по текстуре.

При этом выскабливать кабачок до тонкой оболочки тоже не нужно. Стенки толщиной около 1,5–2 см после приготовления становятся мягкими, но продолжают удерживать мясную начинку.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сыром лодочки сразу не засыпаю. Сначала даю приготовиться толстым стенкам кабачка и фаршу под фольгой, а сыр добавляю в конце — тогда он остается румяным, а не превращается в пересушенную корку».

После духовки лодочкам достаточно постоять 5 минут. Затем их можно нарезать поперек на порции и подавать со сметаной или свежей зеленью.

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