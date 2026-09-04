Домашнее лечо получается почти как суп: одна привычка с овощами дает слишком много жидкости

Лечо должно оставаться густым: кусочки перца окружены насыщенным томатным соусом, а не плавают в большом количестве жидкости. Но иногда уже во время варки заготовка становится похожей на овощной суп.

Одна из частых причин — привычка доливать воду к помидорам и перцу в начале приготовления. Овощи сами выделяют много сока при нагревании, поэтому дополнительная жидкость классическому домашнему лечо обычно не нужна.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Когда помидоры кажутся слишком густыми, появляется желание плеснуть в кастрюлю воды. Я сначала прогреваю их несколько минут: очень быстро становится видно, сколько собственного сока они дают».

Что понадобится

Примерно на 3 банки по 0,5 л:

сладкий перец — 1 кг;

спелые помидоры — 1,5 кг;

сахар — 50 г;

соль — 1 ст. л. без горки;

растительное масло — 70 мл;

столовый уксус 9% — 30 мл;

черный перец горошком — 6–8 шт.

Как приготовить

Подготовьте помидоры. Вырежьте плодоножки и измельчите томаты блендером или пропустите через мясорубку. Воду добавлять не нужно. Уварите основу. Перелейте томатную массу в широкую кастрюлю, доведите до слабого кипения и готовьте без крышки около 15 минут. Часть лишней влаги должна испариться. Нарежьте перец. Удалите семена и перегородки, мякоть нарежьте крупными полосками или квадратами. Добавьте приправы. В томатную основу положите сахар, соль, перец горошком и влейте растительное масло. Перемешайте. Добавьте сладкий перец. После повторного закипания готовьте около 15–20 минут без крышки. Перец должен стать мягче, но сохранить форму. Влейте уксус. Добавьте его примерно за 2–3 минуты до окончания приготовления и аккуратно перемешайте. Разложите лечо. Кипящую заготовку распределите по стерилизованным банкам и герметично закройте подготовленными крышками.

Почему крышка тоже влияет на густоту

Даже без дополнительной воды лечо может остаться жидким, если все время варить его под плотно закрытой крышкой. Пар конденсируется и возвращается обратно в кастрюлю, поэтому томатная основа практически не уваривается.

Для более густого соуса лучше использовать широкую посуду и готовить без крышки при спокойном кипении. Слишком долго варить перец ради испарения жидкости не стоит — он потеряет форму. Проще сначала немного уварить сами измельченные помидоры.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Перец кладу только после того, как томатная основа немного уварилась. Если пытаться загустить уже готовое лечо долгим кипячением, кусочки перца становятся слишком мягкими».

После остывания томатный соус станет немного плотнее, поэтому не нужно доводить его в кастрюле до консистенции пасты.

Рекомендуем также: