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Apple обвинила OpenAI в уничтожении улик кражи коммерческих секретов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Apple обвинила OpenAI в уничтожении важных доказательств по делу о возможной краже коммерческих секретов. Компания попросила суд ускорить сбор материалов, необходимых для расследования, пишет Ferra.ru со ссылкой на судебные материалы.

Спор связан с бывшими сотрудниками Apple, которые перешли в OpenAI. В центре внимания оказался Чан Лю, ранее работавший инженером в Apple. По версии компании, после увольнения он сохранил рабочий MacBook и передал его только спустя несколько недель.

После проверки ноутбука Apple заявила, что обнаружила новые данные в подтверждение своих претензий. Компания утверждает, что Лю скачал конфиденциальную схему электронной платы Apple и использовал ее в работе уже после перехода в OpenAI.

Apple также заявила, что на устройстве нашли сообщения, в которых бывший сотрудник якобы обсуждал уничтожение данных, необходимых для технической экспертизы. По мнению компании, это показывает риск утраты доказательств по делу.

В связи с этим Apple попросила суд ускорить процедуру раскрытия материалов. Компания считает, что ей нужно быстрее получить доступ к данным, которые могут иметь значение для расследования.

OpenAI отвергает обвинения. Ранее компания называла претензии Apple необоснованными и утверждала, что не имеет и не хочет иметь коммерческие тайны Apple.

Судебный спор продолжается. На данном этапе речь идет о заявлениях сторон, а окончательные выводы по делу должен сделать суд.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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