Технологии

MWS Cloud первой в России запустила в своем облаке модель GLM-5.3

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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MWS Cloud, дочерняя структура МТС Web Services, начала предоставлять в собственной облачной инфраструктуре модель GLM-5.3 от китайского разработчика Z.ai. Это первый подобный запуск в России: модель доступна через сервис MWS GPT Model Hub, а все запросы и данные обрабатываются на территории страны.

Новая модель рассчитана на сложные задачи программирования и автоматизацию многоэтапных процессов: генерацию и анализ кода, поиск ошибок, работу с репозиториями и создание ИИ-агентов. По словам Z.ai, архитектура GLM-5.3 повторяет GLM-5.2, однако качество улучшено за счет масштабирования посттренинга.

Согласно данным разработчика и независимым оценкам, GLM-5.3 сопоставима с передовыми закрытыми системами. В программировании она опережает Claude Opus 4.8 и близка к Claude Fable 5 и GPT-5.6 Sol, а в длительных агентских сценариях во многих тестах не уступает им или выходит вперед.

Стоимость использования GLM-5.3 останется на уровне предыдущей версии GLM-5.2. Об этом CNews сообщили представители МТС. Веса модели открыты: Z.ai опубликовала их спустя две недели после запуска, посвятив это время дополнительной оценке и усилению мер безопасности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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