Apple представила суду новые доказательства против экс-сотрудника, работающего в OpenAI

Apple передала в суд новые улики по делу о бывшем сотруднике Чан Лю, который теперь работает в OpenAI. Компания утверждает, что он использовал её конфиденциальные разработки в новой должности и пытался уничтожить следы.

По данным TechCrunch, поводом стала проверка рабочего ноутбука Лю, который его представители передали для изучения в начале месяца. В материалах Apple говорится, что Лю применял в OpenAI конфиденциальную схему электронного устройства и инструмент с названием, совпадающим с внутренним инженерным приложением компании. Также утверждается, что в июне он при содействии коллеги Юй-Тин Пэна пытался скрыть доказательства.

Apple считает, что OpenAI знала о доступе сотрудника к данным прежнего работодателя. В OpenAI ранее возражали: Лю обращался к информации после увольнения по просьбе коллег, а сама ситуация возникла из-за проблем Apple с управлением доступом. Apple настаивает, что доступ сохранился из-за редкой неизвестной ошибки аутентификации.

В судебном документе Apple отметила, что ноутбук — лишь ограниченная часть сведений, предоставленных после нескольких недель задержки. Компания просит суд ввести предварительный запрет, который не позволит OpenAI разрабатывать оборудование на основе технологий Apple до завершения разбирательства, и добивается ускоренного сбора доказательств. Согласно иску, в OpenAI работают более 400 бывших сотрудников Apple.