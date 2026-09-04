Экономика

МРОТ в 2027 году может составить 31 тыс. рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Сенатор Елена Дягилева сообщила, что МРОТ в 202...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2027 году, по прогнозам экспертов, может быть установлен на уровне около 31 тыс. рублей. С такой оценкой в интервью ТАСС на полях ВЭФ выступила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева.

Действующий с 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 рубля, поэтому речь идет о росте примерно на 15%.

Сенатор напомнила о закрепленном в народной программе «Единой России» ориентире довести МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году.

Она также сообщила, что индексация социальных выплат в 2027 году будет зависеть от сбалансированности бюджета.

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