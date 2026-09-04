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Глава OpenAI Сэм Альтман не впечатлился смарт-очками

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Глава OpenAI Сэм Альтман снова скептически высказался об умных очках с камерой. В интервью он заявил, что ему некомфортно разговаривать с людьми, если на них надето устройство с камерой и световым индикатором, пишет Ferra.ru.

Позиция Альтмана связана не с ценой или техническими возможностями таких устройств. Главная причина — личное отношение к формату очков, которые могут вести съемку во время общения.

По данным СМИ, в разговоре с журналистом Алексом Хитом глава OpenAI подтвердил, что сам не носит умные очки. Он также повторил мысль, которую высказывал ранее: такие устройства ему не нравятся.

На рынке уже есть модели, которые отличаются по возможностям. Некоторые устройства оснащаются экраном, но не имеют камеры и динамиков. Однако опасения Альтмана касаются прежде всего очков, способных фиксировать изображение во время личного общения.

На фоне этих слов ожидать скорого выпуска похожего устройства от OpenAI пока не стоит. Компания работает над собственными устройствами с искусственным интеллектом, но умные очки не выглядят самым вероятным направлением для ближайшего релиза.

При этом другие технологические компании продолжают развивать этот сегмент. СМИ сообщают о подготовке умных очков Samsung и Google. Apple, по данным инсайдеров, тоже рассматривает такое направление, но может выйти на рынок позже.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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