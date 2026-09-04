Сырники красивые снаружи, но сырые в середине: сильный огонь здесь только мешает

Сырники могут выглядеть почти идеально: золотистая корочка, ровные края, аппетитный цвет. Но стоит разломить один — и под румяной поверхностью обнаруживается влажная, липкая творожная масса. Добавлять еще муки в такой ситуации нужно далеко не всегда.

Частая причина — слишком сильный нагрев. Снаружи сырник быстро поджаривается, а тепло не успевает добраться до середины. Особенно легко это происходит с толстыми заготовками из влажного творога.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Раньше ориентировалась прежде всего на цвет корочки и снимала сырники, как только они становились золотистыми. Теперь жарю на умеренном огне и делаю их толщиной около 1,5–2 см — середина успевает приготовиться одновременно с поверхностью».

Что понадобится

На 10–12 небольших сырников:

творог 5–9% — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

мука — 3 ст. л. в тесто;

мука — 2 ст. л. для формирования;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

растительное масло — для жарки.

Творог лучше брать не слишком влажный. Если в упаковке заметно много сыворотки, массу стоит предварительно откинуть на сито или слегка отжать.

Как приготовить сырники без сырой середины

Подготовьте творог. Разомните его вилкой. Крупнозернистый продукт можно протереть через сито, чтобы масса получилась более однородной. Замесите основу. Добавьте яйцо, сахар, соль и ванильный сахар. Перемешайте, затем всыпьте 3 столовые ложки муки. Масса должна оставаться мягкой и немного липкой. Сформируйте сырники. Присыпьте поверхность мукой, разделите массу на равные части и сделайте шайбочки толщиной примерно 1,5–2 см. Слишком высокие сырники потребуют более долгого приготовления. Разогрейте сковороду. Добавьте немного масла и прогрейте его, после чего установите умеренный огонь. Сковорода должна быть горячей, но масло не должно дымиться. Обжарьте первую сторону. Выложите сырники и готовьте примерно 3–4 минуты до спокойной золотистой корочки. Переверните. Вторую сторону готовьте еще около 3 минут. Затем можно уменьшить нагрев, прикрыть сковороду крышкой и оставить сырники еще на 2–3 минуты. Проверьте один сырник. Разломите самый толстый. Середина должна быть горячей и нежной, но не жидкой и не похожей на сырое творожное тесто.

Почему сильный огонь не ускоряет приготовление

При высокой температуре поверхность сырника быстро теряет влагу и подрумянивается. Возникает ощущение, что блюдо уже готово, хотя центр прогревается значительно медленнее.

Убавлять огонь только после появления темно-коричневой корочки поздно: снаружи сырники уже могут начать подгорать. Лучше с самого начала выбрать умеренный нагрев и дать им несколько дополнительных минут.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Крышку использую только в конце и ненадолго. Если накрыть сырники сразу, под ней собирается пар, из-за которого поверхность становится влажной и теряет хорошую корочку».

Еще одна крайность — пытаться исправить влажный творог большим количеством муки. Сырники действительно станут плотнее и будут легче держать форму, но нежного творожного мякиша уже не получится. Лучше сначала убрать лишнюю сыворотку, а затем готовить заготовки умеренной толщины на среднем огне.

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