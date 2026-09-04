Курица дает много воды и никак не подрумянивается: одна ошибка превращает жарку в тушение

Кусочки курицы отправляются на сковороду, но вместо характерного шипения через несколько минут оказываются в собственной жидкости. Мясо становится бледным и начинает вариться, а румяной корочки приходится ждать слишком долго.

Так часто происходит, когда на небольшую сковороду сразу выкладывают всю курицу. Температура поверхности резко снижается, кусочки выделяют влагу, а образовавшийся пар мешает нормальному подрумяниванию. Особенно заметна проблема с филе, нарезанным небольшими кубиками.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если готовлю много курицы, делю ее минимум на две партии. Между кусочками оставляю свободное место — результат совсем другой: поверхность быстро схватывается и становится золотистой».

Что понадобится

На 3–4 порции:

куриное филе — 700 г;

репчатый лук — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

чеснок — 1 зубчик;

паприка — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Как пожарить курицу с корочкой

Нарежьте мясо. Филе разделите на кусочки примерно одинакового размера — около 3–4 см. Слишком мелкая нарезка быстрее теряет сочность. Уберите влагу. Перед жаркой хорошо промокните поверхность курицы бумажными полотенцами. Мокрые кусочки сначала будут отдавать воду и только потом начнут подрумяниваться. Разогрейте сковороду. Влейте растительное масло и дайте ему хорошо прогреться. Для 700 г филе лучше сразу запланировать приготовление в две партии. Выложите курицу свободно. Кусочки должны лежать одним слоем и не соприкасаться слишком плотно. Первые 2 минуты не перемешивайте их, чтобы снизу успела образоваться корочка. Обжарьте мясо. Переверните кусочки и готовьте еще несколько минут. Переложите первую партию на тарелку и таким же способом приготовьте вторую. Добавьте лук. Когда вся курица обжарена, уменьшите нагрев, положите в сковороду нарезанный лук и готовьте 3–4 минуты. Затем верните мясо, добавьте чеснок, паприку, соль, перец и сливочное масло. Доведите до готовности. Перемешайте и прогрейте все вместе еще 2–3 минуты. Внутри самого крупного кусочка не должно оставаться сырого розового мяса.

Почему переполненная сковорода мешает корочке

Для подрумянивания поверхности мяса нужен достаточно сильный нагрев. Когда холодных кусочков слишком много, сковорода быстро остывает. Одновременно курица начинает выделять сок, который не успевает испаряться.

В результате вокруг мяса образуется влажная среда, и жарка фактически сменяется тушением. Попытка исправить ситуацию сильным огнем помогает не всегда: пока вся жидкость испарится, филе может стать сухим.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Еще одна привычка, от которой я отказалась, — постоянно двигать мясо лопаткой. Выкладываю курицу и первые пару минут вообще ее не трогаю. Так снизу успевает появиться корочка».

Если курицы много, две короткие партии обычно дают лучший результат, чем одна переполненная сковорода. Мясо быстрее подрумянивается снаружи и при этом остается сочным внутри.

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