Яблочное повидло приходится варить часами: одна ошибка в начале добавляет лишнюю воду

Яблочное повидло должно быть густым настолько, чтобы после остывания не стекать с ложки. Но иногда кастрюля стоит на плите часами, а масса все еще остается жидкой. Одна из причин появляется в самом начале — к нарезанным яблокам щедро добавляют воду, чтобы они не пригорели.

Для размягчения фруктов обычно достаточно совсем небольшого количества жидкости. Яблоки при нагревании сами начинают отдавать сок, а лишнюю воду потом приходится долго выпаривать вместе с ним.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Раньше я почти покрывала яблоки водой и потом долго ждала, пока повидло загустеет. Теперь наливаю только несколько ложек на дно — через несколько минут яблоки сами дают достаточно сока».

Что понадобится

Примерно на 2 банки по 0,5 л:

яблоки — 1,5 кг;

сахар — 500–700 г;

вода — 50–70 мл;

лимонный сок — 1 ст. л. по желанию.

Количество сахара можно немного менять в зависимости от сладости яблок. Для густого повидла особенно удобны сорта, которые хорошо размягчаются при нагревании.

Как приготовить

Подготовьте яблоки. Вымойте плоды, удалите сердцевины и нарежьте небольшими кусочками. Кожицу можно снять, если хочется получить максимально однородное повидло. Добавьте минимум воды. Переложите яблоки в кастрюлю с толстым дном и влейте 50–70 мл воды. Этого достаточно, чтобы фрукты не прихватились ко дну в первые минуты. Размягчите яблоки. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте на слабом огне около 15–20 минут. Периодически перемешивайте. Кусочки должны стать совсем мягкими. Измельчите. Пробейте массу погружным блендером до однородности или протрите через сито. Добавьте сахар. Верните пюре на слабый огонь, всыпьте сахар и тщательно перемешайте. При желании добавьте лимонный сок. Уварите повидло. Готовьте без крышки примерно 25–40 минут, регулярно помешивая, особенно у дна. Точное время зависит от сочности яблок и ширины кастрюли. Проверьте густоту. Проведите лопаткой по дну: если дорожка остается заметной несколько секунд и масса медленно сходится обратно, повидло уже хорошо уварилось.

Широкая кастрюля тоже экономит время

Чем больше открытая поверхность, тем быстрее испаряется лишняя влага. Поэтому в широкой кастрюле или сотейнике яблочная масса обычно густеет быстрее, чем в высокой узкой посуде.

При этом не стоит включать максимальный огонь ради ускорения процесса. Густое фруктовое пюре легко пригорает, поэтому после добавления сахара его лучше варить при умеренном нагреве и регулярно перемешивать.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Готовность проверяю не только по времени. Провожу лопаткой по дну кастрюли: когда повидло уже не затягивает след моментально, начинаю следить за ним особенно внимательно, чтобы не переварить».

После остывания яблочное повидло станет еще плотнее, поэтому добиваться в кастрюле совсем неподвижной массы не нужно.

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