Эксперт рассказал о переходе бизнеса к системному внедрению ИИ

Российский рынок искусственного интеллекта продолжает развиваться, а компании все чаще переходят от точечных экспериментов к системному внедрению технологий в бизнес-процессы. Об этом рассказал генеральный директор сервиса ИИ-аналитики и автоматизации продаж «Аихаб» Алексей Авдеев, сообщает ПроКазань.

По словам эксперта, искусственный интеллект сегодня используют не только для аналитики и автоматизации рутинных операций. Такие решения становятся востребованы в продажах, клиентском сервисе и операционной деятельности.

Рынок генеративного искусственного интеллекта в России по итогам прошлого года оценивался примерно в 58 миллиардов рублей. К 2030 году его объем может увеличиться до 778 миллиардов рублей при среднегодовом темпе роста 68%.

Авдеев отметил, что подход бизнеса к ИИ меняется. Если раньше компании чаще тестировали отдельные инструменты, то теперь им важно понимать, как технология влияет на выручку, расходы, скорость процессов и другие измеримые показатели.

Одними из первых ИИ начали активно внедрять отрасли, где можно быстрее получить коммерческий эффект. Среди них финтех, электронная коммерция, реклама, телеком, недвижимость, автомобильный бизнес и другие сферы с большим числом клиентских коммуникаций.

Меняется и набор задач, которые решает искусственный интеллект. Раньше его чаще применяли для рекомендаций, аналитики и автоматизации отдельных операций. Сейчас ИИ может участвовать в реализации стратегии продаж: анализировать данные о клиенте, помогать выстраивать диалог, объединять коммуникации из разных каналов и сопровождать сделку.

По словам Авдеева, бизнес переходит от ИИ, который только дает сотруднику подсказки, к системам, способным самостоятельно выполнять часть действий. Например, в продажах технология может не только разобрать разговор менеджера с клиентом, но и определить потребности, внести данные в систему управления взаимоотношениями с клиентами, предложить следующий шаг и помочь довести клиента до сделки.

Искусственный интеллект применяется и во внутренних процессах. Компании используют его для работы с документами, бухгалтерского, налогового и кадрового учета. В реальном секторе востребованы предиктивная аналитика оборудования, компьютерное зрение для контроля качества и цифровые двойники.

При этом до промышленного внедрения ИИ в России дошла пока сравнительно небольшая доля компаний — около 10–15%. Одной из причин эксперт назвал то, что для эффективного использования технологии нужен не отдельный инструмент, а перестройка связанных процессов.

По словам Авдеева, бизнес может быстро запустить чат-бота или подключить генеративную модель, но без единой инфраструктуры, понятных целей и связанных данных такие решения рискуют остаться локальными экспериментами.

Еще одной проблемой остается нехватка отраслевых ИИ-моделей, способных работать со специализированными данными и технической документацией. Их создание требует качественных массивов информации и значительных вычислительных ресурсов.

Среди ограничений эксперт также выделил инфраструктуру и безопасность. Для масштабного применения ИИ компаниям нужны серверные мощности, защищенная работа с данными и понятные правила использования технологий сотрудниками.

Авдеев отметил, что негативные случаи, связанные с ИИ, могут усиливать осторожность бизнеса. Поэтому вместе с внедрением таких решений компаниям необходимо продумывать стратегию информационной безопасности и заранее определять, какие данные можно передавать в системы и какие операции допустимо автоматизировать.

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