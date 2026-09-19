Шарлотка надоела еще в начале сентября: яблоки пускаю на польский пирог с хрустящей крошкой
ПроКазань
К середине сентября яблок после дачи меньше не становится, а очередную шарлотку уже не хочется ставить в духовку. Тогда из тех же фруктов можно приготовить польский яблочный пирог — шарлотку, или szarlotka. Несмотря на знакомое название, от привычной нам воздушной выпечки с бисквитным тестом он заметно отличается.
Здесь яблоки прячутся между слоями песочного теста. Часть основы натирают сверху на терке, поэтому после духовки получается рассыпчатая золотистая крошка, а под ней — толстый слой мягкой яблочной начинки.
Что понадобится
Для теста:
пшеничная мука — 350 г;
сливочное масло — 180 г;
сахар — 100 г;
яичные желтки — 2 шт.;
сметана — 2 ст. л.;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
соль — щепотка.
Для начинки:
яблоки — 900 г–1 кг;
сахар — 50–80 г;
корица — 1 ч. л.;
лимонный сок — 1 ст. л.;
крахмал — 1 ст. л.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для этого пирога беру кисло-сладкие яблоки и не измельчаю их до пюре. В готовой начинке мне нравятся небольшие мягкие кусочки — тогда хорошо чувствуется контраст между яблоками и рассыпчатым тестом».
Сначала готовим яблоки
Очистите плоды от сердцевин и натрите крупно либо нарежьте небольшими тонкими кусочками. Переложите в широкую сковороду, добавьте лимонный сок, сахар и корицу.
Готовьте без крышки примерно 7–10 минут. Основная лишняя жидкость должна испариться, но яблоки не нужно полностью разваривать. В конце вмешайте крахмал, снимите начинку с огня и дайте ей остыть.
Этот этап особенно важен для сочных дачных яблок. Если положить их сырыми толстым слоем, они выделят много сока уже в духовке и нижнее песочное тесто может остаться влажным.
Как собрать польский яблочный пирог
Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и быстро перетрите с мукой до крупной крошки.
Добавьте сахар, соль, разрыхлитель, желтки и сметану. Быстро соберите тесто в комок, не вымешивая его долго.
Разделите тесто примерно в пропорции две трети к одной трети. Меньшую часть уберите в морозильную камеру на 20–30 минут, большую — в холодильник.
Форму диаметром 24–26 см застелите пергаментом. Большую часть теста распределите по дну, сформировав небольшие бортики.
Выложите полностью остывшую яблочную начинку и разровняйте.
Достаньте замороженный кусок теста и натрите его на крупной терке непосредственно поверх яблок. Не прижимайте крошку руками.
Выпекайте при 180 °C около 40–45 минут. Верх должен стать выраженно золотистым. Перед нарезкой оставьте пирог минимум на 20–30 минут.
Откуда берется хрустящая крошка
Здесь работает холодное сливочное масло. Оно не успевает полностью соединиться с мукой в однородную массу, поэтому после выпечки тесто остается рассыпчатым.
Охлаждение меньшей части решает еще одну задачу: плотное тесто легко натирается на терке и равномерно распределяется поверх яблок. Утрамбовывать его не нужно — свободно лежащая стружка лучше подсыхает и подрумянивается.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Самая частая ошибка у меня раньше была не с тестом, а с начинкой: я выкладывала яблоки еще горячими. Теперь обязательно остужаю их — холодное песочное тесто меньше размягчается еще до того, как форма попадет в духовку».
Сразу после духовки яблочная середина остается очень мягкой. Если дать пирогу спокойно остыть хотя бы полчаса, начинка станет устойчивее, а верх сохранит характерную рассыпчатую текстуру.
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