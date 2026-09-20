Беру фарш и 2 картофелины: готовлю ленивые колдуны — румяные снаружи, сочные внутри

Для классических колдунов мясную начинку обычно прячут внутрь картофельной массы. Но когда возиться с формовкой не хочется, рецепт можно упростить: натереть картофель, сразу соединить его с фаршем и пожарить небольшие румяные лепешки.

Картофель дает сочность и одновременно помогает мясной массе держать форму. Получается что-то среднее между драниками и котлетами: сверху — поджаренная корочка, внутри — мягкая картофельно-мясная середина.

Что понадобится

мясной фарш — 400 г;

картофель — 2 крупные штуки, около 350–400 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик по желанию;

соль — 1 ч. л. без горки;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Если картофель очень крахмалистый, муки может понадобиться меньше. Поэтому сначала лучше добавить одну ложку и посмотреть на консистенцию.

Как приготовить ленивые колдуны

Картофель очистите и натрите на мелкой или средней терке. Лук также натрите либо очень мелко нарежьте. Слегка отожмите картофель руками. Убирать всю влагу не нужно: масса должна остаться сочной, но на дне миски не должно собираться много жидкости. Добавьте фарш, лук, яйцо, соль, перец и измельченный чеснок. Хорошо перемешайте. Всыпьте 1–2 столовые ложки муки. Правильная масса остается мягкой, но не растекается по сковороде. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте массу ложкой и формируйте лепешки толщиной примерно 1,5–2 см. Жарьте на среднем огне около 4 минут с первой стороны. После образования уверенной корочки переверните и готовьте еще 3–4 минуты. Уменьшите огонь, прикройте сковороду крышкой и доведите колдуны до полной готовности еще несколько минут. Особенно важно хорошо приготовить середину при использовании мясного фарша.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не делаю ленивые колдуны слишком толстыми. Слой около полутора сантиметров успевает подрумяниться снаружи и приготовиться внутри. Если наложить фарш высокой горкой, корочка появится намного раньше готовности середины».

Как получить корочку, а не тушеную картошку

После натирания картофель быстро выделяет сок. Если оставить всю эту жидкость в миске, заготовки начнут не жариться, а тушиться. Поэтому лишнюю влагу лучше слегка отжать непосредственно перед смешиванием с фаршем.

Есть и другая причина бледной корочки — слишком тесная сковорода. Между колдунами следует оставлять свободное место, чтобы испаряющаяся влага могла быстро уходить.

При этом сильно отжимать картофель тоже не требуется. Небольшое количество естественной влаги помогает сохранить середину мягкой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первую сторону стараюсь вообще не трогать несколько минут. Если начать двигать колдуны сразу после выкладывания, корочка не успеет схватиться и при переворачивании лепешки могут развалиться».

Готовые ленивые колдуны можно подавать со сметаной, зеленью или простым овощным салатом. Отдельный картофельный гарнир к ним уже не требуется — он изначально находится внутри мясной основы.

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