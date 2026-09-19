Батон нарезаю кубиками и заливаю сладкой смесью: хлебный пудинг спасает вчерашнюю выпечку

Вчерашний батон уже подсох и для бутербродов кажется слишком жестким, но именно такая выпечка хорошо подходит для хлебного пудинга. Кубики впитывают сладкую молочно-яичную смесь, а после духовки внутри становятся мягкими, тогда как верх слегка подрумянивается.

Свежий воздушный хлеб тоже можно использовать, но подсохший лучше сохраняет форму и охотнее забирает заливку. В результате из остатков получается полноценный горячий завтрак или десерт к чаю.

Что понадобится

вчерашний батон — 300–350 г;

молоко — 400 мл;

яйца — 3 шт.;

сахар — 60–70 г;

сливочное масло — 30 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

корица — 0,5 ч. л.;

изюм — 50 г по желанию;

соль — щепотка.

Количество сахара можно уменьшить, если батон сам по себе сладковатый или пудинг планируется подавать с вареньем.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Батон режу кубиками примерно по 2–3 см. Совсем мелкие кусочки быстро размокают и теряют форму, а крупные могут остаться сухими внутри, особенно если хлеб сильно зачерствел».

Как приготовить хлебный пудинг

Нарежьте батон одинаковыми кубиками и переложите в глубокую миску. Если используете изюм, заранее промойте и обсушите его. Яйца соедините с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Слегка взбейте венчиком, затем влейте молоко и снова перемешайте. Залейте хлеб получившейся смесью. Осторожно перемешайте и оставьте примерно на 10 минут. За это время батон должен пропитаться, но не превратиться в однородную кашу. Смажьте форму частью сливочного масла. Переложите хлеб вместе с оставшейся заливкой, добавляя между кусочками изюм. Сверху распределите оставшееся сливочное масло небольшими кусочками и при желании присыпьте корицей. Выпекайте при 180 °C примерно 30–35 минут. Верх должен стать золотистым, а жидкая яичная смесь в середине — полностью схватиться. После духовки оставьте пудинг на 10 минут. За это время середина станет устойчивее, и десерт будет легче раскладывать по тарелкам.

Почему подсохший батон подходит лучше

За ночь хлеб теряет часть влаги и становится плотнее. Поэтому при добавлении молочно-яичной смеси он впитывает ее, но при правильном времени пропитывания не так быстро распадается.

Однако сильно высохшие куски требуют немного больше времени. Если батон уже очень твердый, после заливки его лучше оставить на 15 минут и несколько раз аккуратно перевернуть верхние кубики.

Дополнительно наливать молоко «на глаз», пока хлеб полностью не утонет, не стоит. Избыток жидкости увеличивает время приготовления и может оставить середину пудинга слишком влажной.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Перед духовкой нажимаю ложкой на один из верхних кусочков. Если внутри он уже мягкий, но еще сохраняет форму, можно выпекать. Совсем сухой центр означает, что хлебу нужно дать постоять в заливке еще несколько минут».

Для пудинга подойдет не только батон, но и оставшиеся булочки или несдобный белый хлеб без признаков порчи. Подсохшая выпечка здесь не недостаток, а как раз подходящая основа для мягкой запеканки с румяным верхом.

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