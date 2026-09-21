Кулинария

Захватите банку тунца и кукурузы: сытный салат собирается за 7 минут — даже варить почти ничего не надо

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Быстрый салат с консервированным тунцом, кукуру...

ПроКазань

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Когда нужен быстрый ужин или салат к неожиданному приходу гостей, банка тунца заметно упрощает задачу. Добавляем кукурузу, свежий огурец и яйца — получается сытное блюдо без долгой подготовки продуктов.

Варить придется только яйца, причем это можно сделать заранее. Остальные ингредиенты достаточно открыть, нарезать и смешать. Тунец дает салату насыщенный вкус, кукуруза — легкую сладость, а огурец отвечает за свежесть и хруст.

Что понадобится

  • консервированный тунец — 1 банка, 160–185 г;

  • консервированная кукуруза — 1 банка, около 300 г;

  • яйца — 3 шт.;

  • свежий огурец — 1 крупный;

  • зеленый лук — небольшой пучок;

  • сметана или густой натуральный йогурт — 3 ст. л.;

  • горчица — 1 ч. л.;

  • лимонный сок — 1 ч. л.;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу.

Для салата удобнее брать тунца кусочками в собственном соку. Перед приготовлением жидкость из банки нужно полностью слить.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Тунец не разминаю вилкой до состояния паштета. Оставляю небольшие кусочки — тогда салат получается интереснее по текстуре, а рыба не теряется среди кукурузы и огурца».

Как собрать салат за несколько минут

  1. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Если они уже приготовлены заранее, на весь салат действительно потребуется около 7 минут.

  2. С кукурузы слейте жидкость и дайте зернам немного обсохнуть. То же самое сделайте с тунцом.

  3. Огурец и яйца нарежьте небольшими кубиками. Зеленый лук мелко порубите.

  4. Переложите в салатник кукурузу, огурец, яйца и зелень. Добавьте тунца, аккуратно разделяя крупные кусочки вилкой.

  5. Для заправки смешайте сметану или йогурт с горчицей, лимонным соком и черным перцем.

  6. Заправьте салат непосредственно перед подачей и осторожно перемешайте. Только после этого попробуйте и при необходимости добавьте соль.

Как не получить воду на дне салатника

Главный источник лишней жидкости здесь — не заправка, а плохо обсушенные ингредиенты. Рассол из кукурузы и жидкость из банки тунца лучше слить полностью.

Сочный огурец тоже постепенно выделяет воду. Если салат предназначен для праздничного стола, продукты можно подготовить заранее, но заправлять их лучше непосредственно перед подачей.

Много соуса не требуется. Три столовые ложки густой заправки должны лишь покрыть ингредиенты тонким слоем, а не превратить салат в жидкую массу.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если огурец попался очень водянистый, разрезаю его вдоль и ложкой убираю мягкую середину с крупными семенами. После этого салат заметно дольше сохраняет нормальную консистенцию».

Сочетание тунца и яиц делает салат достаточно сытным, а огурец и кукуруза не дают ему стать слишком тяжелым. Если яйца уже лежат в холодильнике готовыми, остается буквально открыть две банки и нарезать несколько ингредиентов.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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