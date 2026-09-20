Кулинария

Беру банку фасоли и банку кукурузы: салат за 5 минут получается таким сытным, что ужин не нужен

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Быстрый салат из консервированной фасоли и куку...

ПроКазань

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Когда готовить горячее нет времени, выручает простой салат из продуктов, которые удобно держать про запас. Банка фасоли, кукуруза, свежий огурец и немного сыра — и за несколько минут получается полноценная большая миска салата.

Главное преимущество такого рецепта — ничего не нужно варить или обжаривать. Фасоль дает салату плотность и сытность, кукуруза — легкую сладость, а огурец делает сочетание свежее.

Что понадобится

  • консервированная красная фасоль — 1 банка, около 400 г;

  • консервированная кукуруза — 1 банка, около 300–340 г;

  • свежий огурец — 1 крупный;

  • твердый сыр — 120 г;

  • зеленый лук — небольшой пучок;

  • сметана или густой натуральный йогурт — 3 ст. л.;

  • горчица — 1 ч. л.;

  • чеснок — 1 зубчик по желанию;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Фасоль после банки обязательно откидываю на сито и промываю, а затем даю воде полностью стечь. Если отправить ее в миску мокрой, через несколько минут заправка становится слишком жидкой».

Как приготовить салат за 5 минут

  1. Фасоль откиньте на сито, промойте прохладной водой и оставьте стекать. С кукурузы полностью слейте жидкость.

  2. Огурец нарежьте небольшими кубиками. Если внутри много крупных семян и жидкости, сочную сердцевину можно убрать.

  3. Сыр нарежьте такими же небольшими кубиками либо натрите на крупной терке. Зеленый лук мелко порубите.

  4. Переложите фасоль, кукурузу, огурец, сыр и зелень в большую миску.

  5. Отдельно соедините сметану или йогурт с горчицей. При желании добавьте измельченный чеснок и черный перец.

  6. Заправьте салат непосредственно перед подачей, перемешайте и только после этого попробуйте на соль — сыр и консервированные продукты уже могут быть достаточно солеными.

Как сделать вкус интереснее

Базовый вариант легко менять из того, что есть в холодильнике. Например, свежий огурец можно дополнить сладким перцем, а зеленый лук — укропом или петрушкой. Если хочется хруста, подойдут сухарики, но добавлять их следует непосредственно перед едой.

Майонез для этого салата тоже подходит, однако с густой сметаной или натуральным йогуртом вкус получается менее тяжелым. Горчица при этом делает простую заправку выразительнее.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Такой салат стараюсь не готовить сильно заранее. Огурец довольно быстро дает сок, поэтому все продукты можно нарезать заблаговременно, а смешивать с заправкой лучше уже перед подачей».

Из указанного количества получается несколько хороших порций. Благодаря фасоли и сыру салат заметно сытнее обычной овощной нарезки, поэтому его можно подать не только как закуску, но и как самостоятельное быстрое блюдо.

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