Беру банку фасоли и банку кукурузы: салат за 5 минут получается таким сытным, что ужин не нужен
ПроКазань
Когда готовить горячее нет времени, выручает простой салат из продуктов, которые удобно держать про запас. Банка фасоли, кукуруза, свежий огурец и немного сыра — и за несколько минут получается полноценная большая миска салата.
Главное преимущество такого рецепта — ничего не нужно варить или обжаривать. Фасоль дает салату плотность и сытность, кукуруза — легкую сладость, а огурец делает сочетание свежее.
Что понадобится
консервированная красная фасоль — 1 банка, около 400 г;
консервированная кукуруза — 1 банка, около 300–340 г;
свежий огурец — 1 крупный;
твердый сыр — 120 г;
зеленый лук — небольшой пучок;
сметана или густой натуральный йогурт — 3 ст. л.;
горчица — 1 ч. л.;
чеснок — 1 зубчик по желанию;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Фасоль после банки обязательно откидываю на сито и промываю, а затем даю воде полностью стечь. Если отправить ее в миску мокрой, через несколько минут заправка становится слишком жидкой».
Как приготовить салат за 5 минут
Фасоль откиньте на сито, промойте прохладной водой и оставьте стекать. С кукурузы полностью слейте жидкость.
Огурец нарежьте небольшими кубиками. Если внутри много крупных семян и жидкости, сочную сердцевину можно убрать.
Сыр нарежьте такими же небольшими кубиками либо натрите на крупной терке. Зеленый лук мелко порубите.
Переложите фасоль, кукурузу, огурец, сыр и зелень в большую миску.
Отдельно соедините сметану или йогурт с горчицей. При желании добавьте измельченный чеснок и черный перец.
Заправьте салат непосредственно перед подачей, перемешайте и только после этого попробуйте на соль — сыр и консервированные продукты уже могут быть достаточно солеными.
Как сделать вкус интереснее
Базовый вариант легко менять из того, что есть в холодильнике. Например, свежий огурец можно дополнить сладким перцем, а зеленый лук — укропом или петрушкой. Если хочется хруста, подойдут сухарики, но добавлять их следует непосредственно перед едой.
Майонез для этого салата тоже подходит, однако с густой сметаной или натуральным йогуртом вкус получается менее тяжелым. Горчица при этом делает простую заправку выразительнее.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Такой салат стараюсь не готовить сильно заранее. Огурец довольно быстро дает сок, поэтому все продукты можно нарезать заблаговременно, а смешивать с заправкой лучше уже перед подачей».
Из указанного количества получается несколько хороших порций. Благодаря фасоли и сыру салат заметно сытнее обычной овощной нарезки, поэтому его можно подать не только как закуску, но и как самостоятельное быстрое блюдо.
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