Грибы и ложка сметаны превращаются в густую подливу: к картошке другого мяса уже не хочется

Картофельное пюре или обычная отварная картошка становятся совсем другим блюдом, если добавить густую грибную подливу. Для нее не нужны сливки или большое количество сметаны: основную текстуру дают сами грибы, лук и небольшое количество муки.

Проще всего взять шампиньоны — их можно сразу нарезать и отправить на сковороду. Главное — сначала хорошо выпарить грибную влагу и только потом добавлять остальные компоненты соуса.

Что понадобится

шампиньоны — 500 г;

репчатый лук — 1 крупная головка;

сметана — 2 ст. л.;

мука — 1 ст. л. без горки;

вода или овощной бульон — 300 мл;

сливочное масло — 20 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик по желанию;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

укроп — небольшой пучок.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Шампиньоны нарезаю не слишком тонко. На горячей сковороде они заметно уменьшаются, поэтому пластинки толщиной около половины сантиметра после приготовления не теряются в подливе».

Как приготовить грибную подливу

Шампиньоны нарежьте пластинками, лук — небольшими кубиками. Если грибы мыли, перед жаркой хорошо обсушите их. Разогрейте широкую сковороду с растительным маслом. Выложите грибы и готовьте на достаточно сильном огне без крышки. Сначала шампиньоны выделят много жидкости. Продолжайте готовить, пока основная влага не испарится, а грибы не начнут подрумяниваться. Добавьте сливочное масло и лук. Уменьшите нагрев до среднего и готовьте еще 4–5 минут, периодически перемешивая. Всыпьте столовую ложку муки и быстро перемешайте с грибами. Прогрейте около 30 секунд. Постепенно влейте горячую воду или бульон, постоянно перемешивая. Доведите до слабого кипения и готовьте 3–5 минут — подлива начнет становиться гуще. Добавьте сметану, перец и при необходимости чеснок. Посолите и прогрейте еще 2–3 минуты на небольшом огне. В конце вмешайте измельченный укроп.

Почему грибы сначала жарят без сметаны

Если сразу добавить сметану, воду и накрыть сковороду крышкой, шампиньоны окажутся в большом количестве жидкости. Вместо выраженного жареного вкуса получится скорее тушеная грибная масса.

Поэтому первый этап проходит на достаточно горячей сковороде без крышки. Сначала нужно дождаться испарения основной грибной влаги и легкого подрумянивания, а уже после этого превращать грибы в подливу.

Муки тоже требуется немного. Одна столовая ложка помогает связать примерно 300 мл жидкости, а после нескольких минут приготовления соус дополнительно загустевает.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Подливу выключаю чуть раньше, чем она достигнет идеальной густоты. Пока накрываю на стол и раскладываю картошку, соус продолжает становиться плотнее. Если передержать его на плите, потом придется снова разбавлять».

Грибную подливу лучше подавать горячей к картофельному пюре, отварной или запеченной картошке. Подойдет она и к гречке, макаронам или рису — получается простой вариант ужина без отдельного мясного блюда.

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