Грибы и ложка сметаны превращаются в густую подливу: к картошке другого мяса уже не хочется
ПроКазань
Картофельное пюре или обычная отварная картошка становятся совсем другим блюдом, если добавить густую грибную подливу. Для нее не нужны сливки или большое количество сметаны: основную текстуру дают сами грибы, лук и небольшое количество муки.
Проще всего взять шампиньоны — их можно сразу нарезать и отправить на сковороду. Главное — сначала хорошо выпарить грибную влагу и только потом добавлять остальные компоненты соуса.
Что понадобится
шампиньоны — 500 г;
репчатый лук — 1 крупная головка;
сметана — 2 ст. л.;
мука — 1 ст. л. без горки;
вода или овощной бульон — 300 мл;
сливочное масло — 20 г;
растительное масло — 1 ст. л.;
чеснок — 1 зубчик по желанию;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
укроп — небольшой пучок.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Шампиньоны нарезаю не слишком тонко. На горячей сковороде они заметно уменьшаются, поэтому пластинки толщиной около половины сантиметра после приготовления не теряются в подливе».
Как приготовить грибную подливу
Шампиньоны нарежьте пластинками, лук — небольшими кубиками. Если грибы мыли, перед жаркой хорошо обсушите их.
Разогрейте широкую сковороду с растительным маслом. Выложите грибы и готовьте на достаточно сильном огне без крышки.
Сначала шампиньоны выделят много жидкости. Продолжайте готовить, пока основная влага не испарится, а грибы не начнут подрумяниваться.
Добавьте сливочное масло и лук. Уменьшите нагрев до среднего и готовьте еще 4–5 минут, периодически перемешивая.
Всыпьте столовую ложку муки и быстро перемешайте с грибами. Прогрейте около 30 секунд.
Постепенно влейте горячую воду или бульон, постоянно перемешивая. Доведите до слабого кипения и готовьте 3–5 минут — подлива начнет становиться гуще.
Добавьте сметану, перец и при необходимости чеснок. Посолите и прогрейте еще 2–3 минуты на небольшом огне. В конце вмешайте измельченный укроп.
Почему грибы сначала жарят без сметаны
Если сразу добавить сметану, воду и накрыть сковороду крышкой, шампиньоны окажутся в большом количестве жидкости. Вместо выраженного жареного вкуса получится скорее тушеная грибная масса.
Поэтому первый этап проходит на достаточно горячей сковороде без крышки. Сначала нужно дождаться испарения основной грибной влаги и легкого подрумянивания, а уже после этого превращать грибы в подливу.
Муки тоже требуется немного. Одна столовая ложка помогает связать примерно 300 мл жидкости, а после нескольких минут приготовления соус дополнительно загустевает.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Подливу выключаю чуть раньше, чем она достигнет идеальной густоты. Пока накрываю на стол и раскладываю картошку, соус продолжает становиться плотнее. Если передержать его на плите, потом придется снова разбавлять».
Грибную подливу лучше подавать горячей к картофельному пюре, отварной или запеченной картошке. Подойдет она и к гречке, макаронам или рису — получается простой вариант ужина без отдельного мясного блюда.
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