Ученый объяснил, могут ли антиоксиданты влиять на вес

Антиоксиданты защищают клетки от окислительного стресса, но их действие может быть шире. Они способны влиять на аппетит, обмен веществ и состояние жировой ткани, рассказал ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского Университета Денис Борозденко, пишет ПроКазань.

По словам специалиста, особый интерес представляют полифенолы, которые содержатся в чае, ягодах, какао и овощах. Они могут воздействовать на гормоны, связанные с чувством голода и насыщения, включая лептин и грелин.

Борозденко отметил, что каротиноиды, содержащиеся в моркови, тыкве и помидорах, в исследованиях показывали способность снижать уровень лептина и уменьшать объем потребляемой пищи. Полифенолы также могут активировать рецепторы в желудочно-кишечном тракте и стимулировать выделение гормона GLP-1, на который направлено действие ряда препаратов для снижения веса.

При ожирении в жировой ткани развивается хроническое воспаление и увеличивается количество активных форм кислорода. Антиоксиданты, нейтрализуя их избыток, могут способствовать нормализации функции жировых клеток и чувствительности к инсулину.

Отдельно эксперт упомянул ресвератрол, который содержится в кожуре винограда и вине. По его словам, это вещество может имитировать некоторые эффекты ограничения калорийности и физических нагрузок, влияя на экспрессию генов, связанных со сжиганием жира и состоянием мышечной ткани.

При этом Борозденко подчеркнул, что рассчитывать только на антиоксиданты для снижения веса не стоит. По клиническим данным, максимальный зафиксированный эффект в исследованиях составлял около 500 граммов при регулярном приеме.

Для сравнения, препараты-агонисты рецепторов GLP-1 дают значительно более выраженное снижение массы тела. Однако это лекарственные средства с медицинскими показаниями, включая ожирение и сахарный диабет второго типа, а также с возможными побочными эффектами, среди которых тошнота, рвота, диарея, риск панкреатита и другие осложнения.

Роль антиоксидантов, по словам специалиста, заключается не в замене лекарственной терапии, а в естественной поддержке обмена веществ за счет растительной пищи в рамках здорового образа жизни. Сбалансированное питание и физическая активность остаются основными факторами устойчивого результата.

Борозденко также рассказал о дигидрокверцетине, или таксифолине. Это флавоноид, который получают преимущественно из древесины сибирской лиственницы.

В исследованиях на животных дигидрокверцетин показывал способность снижать массу тела в среднем на 5,2% за месяц. Среди предполагаемых механизмов действия называют активацию бурой жировой ткани, усиление термогенеза, улучшение чувствительности к инсулину и снижение окислительного стресса в жировой ткани.

Первые данные на людях также представляют интерес. В исследовании 2025 года с участием 62 человек ежедневный прием 300 миллиграммов таксифолина в течение полугода сопровождался снижением веса на 1,6 килограмма. В контрольной группе снижение составило 0,3 килограмма.

Главным ограничением дигидрокверцетина эксперт назвал низкую биодоступность. Вещество плохо всасывается, а его эффективность может зависеть от микробиоты и особенностей обмена веществ конкретного человека.

По словам Борозденко, дигидрокверцетин можно рассматривать как перспективное, но пока экспериментальное направление. Для оценки его возможностей необходимы крупные клинические исследования, разработка оптимальных форм доставки и дальнейшее изучение механизмов действия.

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