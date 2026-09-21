Завершение сентября в Татарстане будет теплее нормы на 5 градусов

Последняя декада сентября в Татарстане обещает быть теплее обычного. По прогнозу Гидрометцентра РТ, с 21 по 30 сентября средняя температура воздуха превысит климатическую норму на 5 градусов. Теплым окажется завершающий отрезок месяца.

Средний показатель по республике за эти дни ожидается на уровне около +14,6 градуса. В Казани, согласно тому же прогнозу, средняя температура составит порядка +15,1 градуса. Отклонение от климатической нормы в 5 градусов сохранится в течение всей декады.

Речь идет о периоде с 21 по 30 сентября. Прогноз дает Гидрометцентр РТ. Именно на эти даты приходится последняя десятидневка первого осеннего месяца.

Таким образом, завершение сентября в республике пройдет при более высокой, чем обычно, температуре воздуха. В Казани средний показатель за декаду ожидается около +15,1 градуса, по Татарстану — примерно +14,6 градуса.