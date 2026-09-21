Стакан кефира и горсть сыра — тесто готово: ленивые хачапури жарю по 5 минут с каждой стороны

Для домашних сырных лепешек необязательно заводить дрожжевое тесто и ждать, пока оно подойдет. Кефирная основа замешивается за несколько минут, а сыр добавляется прямо в тесто — остается только сформировать лепешки и отправить их на сковороду.

Горячими они особенно хороши: снаружи появляется румяная корочка, а внутри остается мягкий сырный мякиш. Весь замес можно сделать обычной ложкой, не доставая миксер.

Каким должно получиться тесто

Для ленивых хачапури важно не забить его мукой. Слишком плотная масса даст тяжелые лепешки, поэтому муку лучше подсыпать постепенно.

На 5–6 небольших лепешек понадобится:

кефир — 250 мл;

твердый или полутвердый сыр — 180 г;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 220–250 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

зелень — по желанию;

растительное масло — для сковороды;

сливочное масло — 20 г для подачи.

Соль регулируйте в зависимости от выбранного сыра. Если он достаточно соленый, ее количество можно уменьшить.

Сыр отправляется прямо в основу

Кефир соедините с яйцом и солью. Сыр крупно натрите и сразу добавьте в миску. При желании туда же отправьте мелко нарезанный укроп или зеленый лук.

Смешайте муку с разрыхлителем и частями введите в кефирную основу. В итоге должна получиться густая и мягкая масса, которую уже можно собрать руками, но она еще остается слегка липкой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Муку никогда не высыпаю всю сразу. Останавливаюсь, как только тесто начинает держать форму. Лишние 50–70 граммов легко превращают нежную сырную лепешку в плотную булку».

Оставьте тесто примерно на 5 минут, затем разделите его на 5–6 частей. Рабочую поверхность слегка присыпьте мукой и расплющите каждую заготовку в лепешку толщиной около 1–1,5 см.

По 5 минут с каждой стороны

Сковороду слегка смажьте растительным маслом и хорошо прогрейте. Выложите лепешки, оставляя между ними свободное пространство.

Готовьте на умеренном огне примерно 4–5 минут. Слишком сильный нагрев здесь не нужен: сыр быстро подрумянивает поверхность, хотя середина еще может оставаться сыроватой.

Когда снизу образуется золотистая корочка, переверните лепешки. Вторую сторону готовьте еще около 4–5 минут. Для достаточно толстых заготовок можно на несколько минут прикрыть сковороду крышкой, уменьшив нагрев.

Почему лепешки могут остаться сырыми

Основная причина — слишком большая толщина или сильный огонь. Сыр ускоряет появление румяной корочки, поэтому по одному только цвету определять готовность не стоит.

Лучше сделать 5–6 относительно тонких лепешек вместо трех крупных. Первая партия заодно поможет подобрать подходящий нагрев именно для вашей плиты.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первую лепешку после сковороды разрезаю пополам. Если внутри нет влажного мучного слоя, режим выбран правильно. Остальные можно спокойно жарить столько же времени».

Готовые ленивые хачапури можно слегка смазать сливочным маслом и подавать горячими. Они подходят вместо хлеба к супу, на завтрак или просто к чаю — особенно пока сырная середина еще теплая и мягкая.

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