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Эксперт объяснила, чем российские детсады отличаются от зарубежных

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российские детские сады отличаются более строгим подходом к профилактике заболеваний и контролю за состоянием воспитанников. Об этом рассказала доцент кафедры здоровьесбережения и основ медицинских знаний РГПУ имени А. И. Герцена Людмила Сорокина, сообщает ПроГород59.

По словам специалиста, в некоторых зарубежных странах ребенка могут допустить в группу при легком насморке или остаточном кашле. Обычно это возможно в тех случаях, когда ребенок сохраняет активность, нормально ест, играет и не требует постоянного отдельного ухода.

При этом выраженные симптомы заболевания — высокая температура, слабость, рвота, расстройство кишечника или явные признаки инфекции — считаются основанием оставить ребенка дома. Таким образом, речь не идет о посещении детского сада при серьезном недомогании.

Одно из отличий зарубежной практики заключается в отсутствии привычного для России ежедневного медицинского контроля по утрам. Если ребенок внешне чувствует себя нормально, первые признаки заболевания могут остаться незамеченными, и он окажется в общей группе.

Это повышает вероятность распространения инфекции среди детей и сотрудников учреждения. Дополнительная нагрузка ложится и на воспитателя, которому приходится одновременно заниматься группой и следить за возможным ухудшением самочувствия ребенка.

В российских дошкольных учреждениях контроль за здоровьем воспитанников выстроен более системно. В профилактической работе участвуют медицинские сотрудники, которые занимаются предупреждением заболеваний, вакцинацией, проведением противоэпидемических мероприятий и организацией осмотров.

Особое значение такой подход имеет именно в дошкольном возрасте. Маленькие дети не всегда способны точно описать свое самочувствие, тесно контактируют между собой, пользуются общими игрушками и быстрее передают инфекции друг другу.

Одним из механизмов профилактики является утренний фильтр. Сотрудники уточняют у родителей состояние ребенка, оценивают наличие признаков болезни, а при необходимости измеряют температуру.

Если у дошкольника выявляют явные симптомы инфекции, его не допускают в группу. Когда ухудшение самочувствия происходит в течение дня, ребенка временно отделяют от остальных до прихода родителей или передачи медицинским работникам.

Кроме того, в детских садах проводят плановые медицинские осмотры. Для родителей это позволяет сократить количество отдельных визитов к специалистам, а врачам дает возможность организованно следить за состоянием здоровья детей.

Результаты таких осмотров важны и для самого дошкольного учреждения. Они позволяют учитывать хронические заболевания, особенности развития ребенка и возможные ограничения при подборе физических нагрузок.

По мнению Людмилы Сорокиной, более гибкие правила в зарубежных детских садах могут быть удобнее для родителей, однако строгий контроль помогает снизить риски распространения заболеваний внутри детского коллектива.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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