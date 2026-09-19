Макароны смешиваю с яйцами и сыром: итальянскую фриттату готовлю из вчерашнего ужина
ПроКазань
Вчерашние макароны после холодильника уже не такие аппетитные, как сразу после варки. Но повторно разогревать их с маслом необязательно: холодная паста хорошо подходит для итальянской фриттаты — плотного омлета, который можно приготовить прямо на сковороде.
Яйца связывают макароны, сыр плавится между ними, а снизу появляется румяная корочка. Особенно удобно использовать пасту без большого количества оставшегося соуса — спагетти, рожки, пенне или другие макароны.
Что понадобится
готовые макароны — 350–400 г;
яйца — 5 шт.;
твердый сыр — 120 г;
молоко — 50 мл;
сливочное масло — 15 г;
растительное масло — 1 ч. л.;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
зелень — небольшой пучок.
Дополнительно можно положить несколько помидоров черри, кусочки уже приготовленной курицы или немного ветчины.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для фриттаты макароны специально не разогреваю. Достаю их из холодильника, разделяю вилкой и сразу смешиваю с яйцами. Если спагетти слишком длинные, разрезаю их в нескольких местах — готовую фриттату потом проще делить на порции».
Как приготовить фриттату из макарон
Достаньте готовые макароны из холодильника и разделите слипшиеся кусочки. Если на них осталось немного соуса, смывать его не нужно.
В глубокой миске слегка взбейте яйца с молоком, солью и перцем. Добавьте примерно две трети крупно натертого сыра.
Переложите макароны в яичную смесь, добавьте измельченную зелень и хорошо перемешайте. Яичная масса должна распределиться по всей пасте.
Разогрейте сковороду диаметром около 24 см с растительным и сливочным маслом. Выложите смесь и разровняйте.
Готовьте на слабом огне под крышкой примерно 7–9 минут. Нижняя сторона должна подрумяниться, а верх перестать быть совсем жидким.
Накройте сковороду большой плоской тарелкой и осторожно переверните фриттату. Верните ее на сковороду непрожаренной стороной вниз.
Посыпьте оставшимся сыром, накройте крышкой и готовьте еще 3–5 минут. Середина должна полностью схватиться, а сыр — расплавиться.
Почему вчерашние макароны здесь удобнее свежих
После холодильника паста становится плотнее и лучше сохраняет форму. В яичной смеси она не превращается в мягкую массу, поэтому готовую фриттату проще переворачивать и нарезать.
Есть и еще один важный момент: не стоит наливать слишком много молока. Макароны уже приготовлены и не нуждаются в большом количестве жидкости. Если заливка окажется слишком жидкой, низ успеет поджариться раньше, чем середина станет устойчивой.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Перед переворачиванием слегка двигаю сковороду. Если фриттата отходит от дна единым пластом, а сверху осталось лишь немного влажной яичной массы, ее уже можно переворачивать».
Для такого блюда подходят макароны, которые после предыдущего ужина были своевременно убраны в холодильник. Готовую фриттату лучше подавать горячей, пока сыр мягкий, а нижняя корочка остается поджаристой.
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