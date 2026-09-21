Эксперт объяснил, кто чаще сталкивается с эмоциональным выгоранием

Эмоциональное выгорание особенно часто развивается у людей, которым по работе приходится постоянно взаимодействовать с большим количеством людей. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор РГПУ имени А. И. Герцена Андрей Шангин, сообщает ПроГород59.

По словам специалиста, в первую очередь в группе риска находятся сотрудники сферы здравоохранения. Речь идет о врачах, медсестрах и работниках регистратур. Высокая эмоциональная нагрузка характерна и для сферы образования, поэтому с выгоранием могут сталкиваться воспитатели, школьные учителя и преподаватели вузов.

Кроме того, подобное состояние чаще встречается у психологов, социальных работников, продавцов и специалистов сферы услуг. Все эти профессии объединяет постоянное общение с людьми и необходимость регулярно реагировать на чужие эмоции и запросы.

На вероятность выгорания влияют и личные особенности человека. Среди факторов риска Шангин назвал повышенную склонность к сопереживанию, перфекционизм, мнительность, гиперответственность и нестабильную самооценку.

Например, при неустойчивой самооценке резкая фраза клиента или посетителя может восприниматься как подтверждение собственной профессиональной несостоятельности. Гиперответственный человек, в свою очередь, склонен считать, что без его участия все обязательно пойдет не так. Мнительность может заставлять видеть обвинение даже там, где его изначально не было.

Проявления эмоционального выгорания специалист разделил на несколько групп. К физическим и психофизиологическим признакам относятся постоянная усталость без очевидной причины, вялость, снижение мышечного тонуса, проблемы со сном, длительные головные боли и колебания массы тела без существенных изменений в питании.

Изменяется и поведение. Человек может начать избегать работы, которая раньше приносила удовлетворение, дольше включаться в привычные задачи и чаще отвлекаться на перерывы. Одновременно снижается продуктивность.

При выраженном выгорании люди нередко откладывают важные дела и ограничивают контакты с окружающими. Общение с коллегами, друзьями и родственниками начинает требовать больше сил, а принимать даже обычные решения становится сложнее.

Еще одним тревожным признаком может стать усиление вредных привычек. Некоторые пытаются справляться с напряжением с помощью курения, алкоголя или стимулирующих веществ.

Изменения затрагивают и эмоциональную сферу. Работа начинает вызывать равнодушие, а привычные занятия перестают приносить удовольствие. Могут появиться апатия, скука, раздражительность, чувство вины, жалость к себе и ожидание очередной неудачи.

Для профилактики такого состояния Шангин советует создавать собственное пространство психологического комфорта. Оно должно ассоциироваться у человека с безопасностью, спокойствием и возможностью восстановиться.

Специалист выделил несколько направлений профилактики. Важно организовать рабочую среду так, чтобы она была максимально комфортной, регулярно обновлять профессиональные знания и применять их на практике. Это помогает лучше понимать собственные сильные и слабые стороны.

Не менее значима способность корректировать свои действия после обратной связи. Такой подход позволяет воспринимать замечания не как личную угрозу, а как информацию, которую можно использовать для дальнейшего развития.

По словам профессора, полезной может быть и регулярная практика общения: публичные выступления, переговоры и другие формы взаимодействия помогают увереннее чувствовать себя в коммуникации.

В качестве дополнительного приема Шангин предлагает использовать поддерживающие формулировки, связанные с готовностью учиться и осваивать новое. По его мнению, такие установки могут помогать формировать более устойчивое отношение к профессиональным трудностям.

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