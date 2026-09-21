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Биолог объяснила, почему деревья начинают сбрасывать листья осенью

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Осенний листопад начинается прежде всего из-за сокращения светового дня, а не из-за похолодания. Низкая температура лишь ускоряет естественный процесс подготовки деревьев к зиме, рассказала доцент кафедры методики обучения биологии и экологии РГПУ имени А. И. Герцена Наталья Степанова, сообщает ПроГород59.

Изменение продолжительности дня и ночи происходит ежегодно по одному природному циклу. Для растений этот механизм становится своеобразным сигналом о приближении холодного сезона.

Когда световой день становится короче, питательные вещества постепенно уходят из листьев во внутренние ткани дерева. Органические и минеральные соединения перемещаются в ствол и корневую систему, где сохраняются до наступления весны.

Часть веществ остается в опавших листьях и после их разложения попадает в почву. Благодаря этому дерево сохраняет значительную часть накопленных за лето ресурсов и одновременно участвует в формировании плодородного слоя.

Одними из первых осеннюю окраску приобретают березы. Их верхушки могут начинать желтеть уже в конце августа. Следом меняют цвет вяз, липа, ясень и черемуха. В середине сентября желтеют клены, осины и рябины. Дольше остальных листья могут сохранять дубы и яблони.

Сроки листопада зависят от особенностей конкретных видов. Светолюбивые деревья раньше переходят в состояние покоя. Быстрее реагируют на похолодание и растения с неглубокой корневой системой, поскольку верхние слои почвы остывают раньше.

Некоторые деревья, которые часто высаживают в городах, изначально происходят из более теплых климатических зон. В их числе каштаны и тополя. Они также могут особенно заметно реагировать на сезонные изменения.

Обычно изменение окраски начинается с верхней и внешней части кроны. Именно эти листья сильнее подвергаются воздействию прохладного воздуха, после чего процесс постепенно распространяется внутрь дерева.

В лесах опавшую листву убирать не нужно. Она разлагается благодаря грибам, бактериям, червям и другим организмам, насыщает почву питательными веществами и участвует в образовании гумуса. Кроме того, слой листьев помогает защищать корни растений от зимних морозов.

В городских садах и парках ситуация отличается. Слишком плотный слой опавшей листвы способен мешать развитию газона. В нем также могут сохраняться вредители и возбудители заболеваний растений, поэтому на благоустроенных территориях листья обычно убирают.

По словам специалиста, наблюдения за сроками листопада помогают оценивать состояние городских зеленых насаждений. Эти природные особенности учитывают и при организации сезонной уборки парков, скверов и улиц.

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