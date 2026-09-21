Тыква снова лежит без дела: натираю ее с сыром — румяные оладьи съедаются прямо со сковороды
ПроКазань
Разрезанная тыква часто остается после супа, каши или выпечки и постепенно занимает место в холодильнике. Из небольшого куска можно приготовить несладкие оладьи: натереть мякоть, добавить сыр и яйцо, а затем быстро обжарить на сковороде.
Сыр здесь работает сразу на вкус и текстуру. Он плавится внутри, а у поверхности сковороды помогает получить аппетитную румяную корочку. Особенно удачным получается сочетание с чесноком и зеленью.
Что понадобится
очищенная тыква — 400 г;
твердый сыр — 120 г;
яйцо — 1 шт.;
мука — 3–4 ст. л.;
чеснок — 1 зубчик;
зелень — небольшой пучок;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
растительное масло — для жарки.
Количество муки лучше регулировать после смешивания. Некоторые сорта тыквы значительно сочнее других, поэтому одной массе хватит трех ложек, а другой потребуется еще немного.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Тыкву натираю на крупной терке и сначала смотрю, сколько она дала сока. Если на дне миски быстро появляется жидкость, слегка отжимаю мякоть. Досуха выкручивать ее не нужно — тогда оладьи потеряют сочность».
Как приготовить тыквенные оладьи
Очищенную от кожуры и семян тыкву натрите на крупной терке. Очень сочную мякоть слегка отожмите руками.
Сыр также крупно натрите и соедините с тыквой. Добавьте яйцо, измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень.
Посолите и поперчите. Учитывайте соленость сыра, поэтому соли сначала лучше положить совсем немного.
Добавьте три столовые ложки муки и перемешайте. Масса должна держаться на ложке, но оставаться мягкой. Если она растекается, добавьте еще немного муки.
Хорошо разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте массу ложкой и формируйте оладьи толщиной около 1–1,5 см.
Жарьте на среднем огне примерно 3–4 минуты до уверенной золотистой корочки. Переверните и готовьте вторую сторону еще около 3 минут.
Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте горячими со сметаной или густым натуральным йогуртом.
Почему оладьи могут разваливаться
Основная причина — избыток влаги. Сочная тыква выделяет ее уже после добавления соли, поэтому готовую массу не стоит надолго оставлять в миске. Смешали ингредиенты — и сразу отправляем оладьи на сковороду.
При этом исправлять слишком влажную массу большим количеством муки тоже не лучший вариант. Оладьи действительно станут устойчивее, но тыквенный вкус потеряется, а середина получится плотной.
Помогает и правильная толщина. Слишком крупная горка успеет поджариться снаружи раньше, чем тыква размягчится внутри.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первую сторону не трогаю, пока снизу не появится хорошая корочка. Если пытаться перевернуть оладьи раньше, сыр еще не успеет схватить массу и она может разломиться прямо на лопатке».
Такие оладьи удобно готовить небольшими партиями и сразу подавать к столу. Пока они горячие, сыр внутри остается мягким, а снаружи сохраняется самая аппетитная румяная корочка.
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