Кулинария

Тыква снова лежит без дела: натираю ее с сыром — румяные оладьи съедаются прямо со сковороды

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Из оставшейся тыквы можно приготовить несладкие...

ПроКазань

Подписаться на Дзен.канал

Разрезанная тыква часто остается после супа, каши или выпечки и постепенно занимает место в холодильнике. Из небольшого куска можно приготовить несладкие оладьи: натереть мякоть, добавить сыр и яйцо, а затем быстро обжарить на сковороде.

Сыр здесь работает сразу на вкус и текстуру. Он плавится внутри, а у поверхности сковороды помогает получить аппетитную румяную корочку. Особенно удачным получается сочетание с чесноком и зеленью.

Что понадобится

  • очищенная тыква — 400 г;

  • твердый сыр — 120 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • мука — 3–4 ст. л.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • зелень — небольшой пучок;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • растительное масло — для жарки.

Количество муки лучше регулировать после смешивания. Некоторые сорта тыквы значительно сочнее других, поэтому одной массе хватит трех ложек, а другой потребуется еще немного.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Тыкву натираю на крупной терке и сначала смотрю, сколько она дала сока. Если на дне миски быстро появляется жидкость, слегка отжимаю мякоть. Досуха выкручивать ее не нужно — тогда оладьи потеряют сочность».

Как приготовить тыквенные оладьи

  1. Очищенную от кожуры и семян тыкву натрите на крупной терке. Очень сочную мякоть слегка отожмите руками.

  2. Сыр также крупно натрите и соедините с тыквой. Добавьте яйцо, измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень.

  3. Посолите и поперчите. Учитывайте соленость сыра, поэтому соли сначала лучше положить совсем немного.

  4. Добавьте три столовые ложки муки и перемешайте. Масса должна держаться на ложке, но оставаться мягкой. Если она растекается, добавьте еще немного муки.

  5. Хорошо разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте массу ложкой и формируйте оладьи толщиной около 1–1,5 см.

  6. Жарьте на среднем огне примерно 3–4 минуты до уверенной золотистой корочки. Переверните и готовьте вторую сторону еще около 3 минут.

  7. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте горячими со сметаной или густым натуральным йогуртом.

Почему оладьи могут разваливаться

Основная причина — избыток влаги. Сочная тыква выделяет ее уже после добавления соли, поэтому готовую массу не стоит надолго оставлять в миске. Смешали ингредиенты — и сразу отправляем оладьи на сковороду.

При этом исправлять слишком влажную массу большим количеством муки тоже не лучший вариант. Оладьи действительно станут устойчивее, но тыквенный вкус потеряется, а середина получится плотной.

Помогает и правильная толщина. Слишком крупная горка успеет поджариться снаружи раньше, чем тыква размягчится внутри.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первую сторону не трогаю, пока снизу не появится хорошая корочка. Если пытаться перевернуть оладьи раньше, сыр еще не успеет схватить массу и она может разломиться прямо на лопатке».

Такие оладьи удобно готовить небольшими партиями и сразу подавать к столу. Пока они горячие, сыр внутри остается мягким, а снаружи сохраняется самая аппетитная румяная корочка.

Может быть интересно:

  1. Беру фарш и 2 картофелины: готовлю ленивые колдуны — румяные снаружи, сочные внутри
  2. Курица и стакан кефира творят чудеса: филе получается таким мягким, что нож почти не нужен
  3. Теперь на каждое застолье делаю эти луково-сырные бутерброды: рецепт быстрой закуски, которую съедят молниеносно
  4. Вместо обычных котлет — мясные «гнезда»: кладу внутрь сыр и помидоры — противень пустеет за ужин
  5. Батон нарезаю кубиками и заливаю сладкой смесью: хлебный пудинг спасает вчерашнюю выпечку

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Шарлотка надоела еще в начале сентября: яблоки пускаю на польский пирог с хрустящей крошкой

Кулинария

день назад

Макароны смешиваю с яйцами и сыром: итальянскую фриттату готовлю из вчерашнего ужина

есть ли шершни в москве

Кулинария

день назад

Батон нарезаю кубиками и заливаю сладкой смесью: хлебный пудинг спасает вчерашнюю выпечку

Гид по Казани

2 дня назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой

обучение ламинированию волос в Нижнем Новгороде

Кулинария

18 часов назад

Беру фарш и 2 картофелины: готовлю ленивые колдуны — румяные снаружи, сочные внутри

Кулинария

6 часов назад

Беру банку фасоли и банку кукурузы: салат за 5 минут получается таким сытным, что ужин не нужен

Кулинария

21 час назад

Курица и стакан кефира творят чудеса: филе получается таким мягким, что нож почти не нужен

Кулинария

день назад

Вместо обычных котлет — мясные «гнезда»: кладу внутрь сыр и помидоры — противень пустеет за ужин
Технологии
2 часа назад

Росстандарт внес в ОКПД 2 коды для 60 видов устройств умного дома

Росстандарт добавил в ОКПД 2 коды для 60+ устро...

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия» по экзитполу

Кулинария

9 часов назад

Картошка и немного муки — больше почти ничего: итальянские ньокки получаются нежнее привычных клецок

Не у нас

10 часов назад

Россияне стали чаще покупать кнопочные телефоны для цифрового детокса

Технологии

11 часов назад

iPhone 18 Pro: механическая диафрагма камеры и цвета Burgundy
Интерес к кнопочным телефонам вырос на 60% за т...
Технологии
13 часов назад

Интерес к кнопочным телефонам вырос на 60% за три месяца

Не у нас

11 часов назад

Учёные назвали оптимальную продолжительность сна для замедления старения

Не у нас

11 часов назад

Целебровский: На Земле могут находиться сотни незафиксированных аномалий

Технологии

11 часов назад

«Швабе» передал зоопарку Екатеринбурга ИВЛ АИВЛ-Д для животных
Авто под контролем: проверенные мастерские и се...
Гид по Казани
4 дня назад

Авто под контролем: проверенные мастерские и сервисы Казани