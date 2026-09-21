Психолог объяснила, почему перфекционизм мешает работать

Стремление выполнить задачу идеально не всегда повышает продуктивность. В некоторых случаях завышенные требования к себе, наоборот, мешают приступить к делу и приводят к внутреннему ступору. Об этом рассказала врач, клинический психолог, нейропсихолог, кандидат медицинских наук, доцент, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Екатерина Орлова, пишет ПроГород59.

По словам специалиста, за желанием добиться безупречного результата может скрываться так называемый «паралич перфекциониста». При таком состоянии человек откладывает начало работы, поскольку заранее опасается, что результат окажется недостаточно хорошим.

Для человека со стабильной самооценкой новая задача обычно становится возможностью проверить силы и приобрести опыт. Перфекционист же может воспринимать ошибку как подтверждение собственной некомпетентности.

Из-за этого возникает стремление избегать действий. Человек способен долго готовиться, открывать нужные документы, собирать материалы, но так и не переходить непосредственно к работе. Любой первый вариант кажется ему хуже того идеального результата, который существует в воображении.

Одной из причин такого поведения Орлова назвала мышление по принципу «все или ничего». Черновик, предварительный набросок или первая версия воспринимаются не как промежуточный этап, а практически как готовая работа.

В результате требования к самому первому шагу становятся чрезмерными. Поскольку создать идеальный вариант сразу невозможно, человеку становится проще вообще не начинать.

Со стороны подобное поведение можно спутать с ленью или обычной прокрастинацией. Однако в основе проблемы может находиться страх негативной оценки, стыда или опасение показать окружающим собственные слабые стороны.

Длительное пребывание в таком состоянии сопровождается повышенным напряжением. Предстоящая задача воспринимается как источник угрозы, поэтому значительная часть внимания уходит на тревожные мысли вместо решения самой проблемы.

Специалист подчеркнула, что перфекционизм необходимо отличать от здорового стремления совершенствовать навыки. Желание развиваться может приносить удовлетворение и мотивировать человека. Болезненная фиксация на идеальном результате, напротив, способна истощать и лишать удовольствия от работы.

Истоки подобного отношения к ошибкам иногда формируются еще в детстве. Если похвала зависела преимущественно от высоких достижений, а промахи сопровождались критикой, человек мог привыкнуть связывать собственную ценность исключительно с результатами.

Во взрослом возрасте эту установку способен поддерживать внутренний критик. Дополнительное давление создают социальные сети и профессиональная среда, где человек чаще видит уже готовые и тщательно отобранные результаты других людей, но не процесс их создания и ошибки.

Для выхода из подобного состояния важно постепенно менять отношение к несовершенству. Одним из направлений работы становится разрешение себе создавать промежуточные и неидеальные варианты.

В психологической практике человеку могут предлагать намеренно выполнять небольшие задачи без многократной проверки — например, написать черновик или оставить конспект не полностью отредактированным. Это помогает убедиться, что небольшая ошибка сама по себе не приводит к серьезным последствиям.

Еще один способ — сосредоточиться не на конечном результате, а на самом процессе. Для этого можно ограничивать время выполнения задачи или заранее ставить перед собой более реалистичную цель, например подготовить только первую рабочую версию.

После начала работы уровень тревоги нередко снижается, поскольку абстрактный страх сменяется конкретными действиями.

Не менее важна работа с самооценкой. Человеку необходимо постепенно перестать воспринимать профессиональные достижения как единственный показатель собственной ценности и научиться относиться к ошибкам как к естественной части обучения и развития.

По словам Орловой, выраженный перфекционизм может становиться серьезной проблемой, если он блокирует деятельность и сопровождается постоянным внутренним напряжением. Работа с таким состоянием направлена прежде всего на снижение страха ошибок и возвращение способности действовать без требования немедленного идеального результата.

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