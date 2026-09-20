Курица и стакан кефира творят чудеса: филе получается таким мягким, что нож почти не нужен

Куриное филе легко пересушить: достаточно немного передержать его на сковороде или в духовке. Один из простых способов сделать грудку мягче — заранее замариновать ее в обычном кефире со специями, а затем запечь.

Кефирный маринад действует достаточно мягко, поэтому курицу можно подготовить заранее и оставить в холодильнике на несколько часов. Особенно удобен такой рецепт, когда нужно приготовить сразу несколько порций без жарки на сковороде.

Что понадобится

куриное филе — 700 г;

кефир — 250 мл;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

сушеные травы — 1 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — около 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу.

Для этого количества курицы достаточно одного обычного стакана кефира. Филе не должно плавать в маринаде — достаточно, чтобы смесь полностью покрывала мясо.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если грудки очень крупные, разрезаю их вдоль на две более тонкие части. Так куски получаются примерно одинаковой толщины и успевают приготовиться одновременно — не приходится держать небольшое филе в духовке ради одного крупного куска».

Как приготовить курицу в кефире

Филе промойте при необходимости, обсушите бумажными полотенцами и уберите пленки. Очень толстые куски разрежьте вдоль. Лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок измельчите. Смешайте кефир, лук, чеснок, паприку, травы, соль и перец. Положите курицу в маринад и перемешайте, чтобы каждый кусок оказался покрыт кефиром. Накройте и поставьте в холодильник минимум на 1–2 часа. Удобно оставить на 4–6 часов. Форму слегка смажьте маслом. Разложите филе одним слоем. Сверху можно распределить немного лука из маринада, но выливать в форму весь оставшийся кефир необязательно. Поставьте курицу в разогретую до 190 °C духовку. Для кусков средней толщины обычно достаточно 20–25 минут, крупным потребуется немного больше времени. Проверьте самый толстый кусок. Для курицы безопасная температура в центре должна достигнуть 74 °C. После духовки оставьте филе на 5 минут и только затем нарезайте.

Почему кефир подходит для маринада

Кефир содержит молочную кислоту, поэтому такой маринад воздействует на мясо мягче многих агрессивных кислых смесей. Но сам по себе кефир не способен спасти грудку, которую слишком долго держали при высокой температуре.

Именно поэтому в этом рецепте не менее важна одинаковая толщина кусков. Если одно филе значительно крупнее остальных, небольшие кусочки успеют потерять много влаги, пока середина большого дойдет до готовности.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Раньше держала грудку в духовке “еще минут десять для надежности”, и именно эти минуты часто делали ее сухой. Сейчас проверяю самый толстый кусок и достаю всю форму, как только мясо приготовилось».

Оставшийся после сырой курицы кефирный маринад повторно использовать без полноценной термической обработки не стоит. А готовому филе полезно дать несколько минут отдыха после духовки — только после этого его лучше нарезать и подавать.

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