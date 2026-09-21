Вместо чебуреков — ленивые лепешки с фаршем: никакой долгой лепки, а внутри много сочной начинки
ПроКазань
Домашние чебуреки хороши горячими, но ради нескольких штук приходится замешивать тесто, тонко раскатывать каждый круг и тщательно защипывать края. Есть вариант проще: приготовить большие ленивые лепешки на кефирном тесте и спрятать внутрь тонкий слой сочного фарша.
Формовка занимает меньше времени, а жарить лепешки можно почти без масла. Главное — не делать их слишком толстыми: тогда тесто успеет подрумяниться, а мясная начинка полностью приготовится.
Что понадобится
Для теста:
кефир — 250 мл;
пшеничная мука — 350–400 г;
яйцо — 1 шт.;
растительное масло — 1 ст. л.;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
соль — 0,5 ч. л.
Для начинки:
мясной фарш — 400 г;
репчатый лук — 1 крупная головка;
холодная вода — 50–70 мл;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
зелень — по желанию.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «В начинку обязательно добавляю несколько ложек холодной воды. Фарш становится мягче и легче распределяется тонким слоем. Но жидкость вливаю постепенно — начинка не должна течь».
Как приготовить ленивые лепешки
Соедините кефир, яйцо, соль и растительное масло. Добавьте разрыхлитель, а затем постепенно всыпьте большую часть муки.
Соберите мягкое тесто. Не пытайтесь сделать его очень плотным дополнительной мукой. Накройте и оставьте на 10–15 минут.
Для начинки максимально мелко нарежьте или натрите лук. Соедините с фаршем, солью и перцем. Порциями влейте холодную воду и хорошо перемешайте.
Разделите тесто на 6 частей. Каждую раскатайте в круг толщиной около 3 мм. На одну половину тонким слоем распределите фарш, оставляя примерно 1,5 см свободного края.
Накройте начинку второй половиной теста и плотно прижмите края. Дополнительно можно пройтись по ним вилкой. Получится большая лепешка в форме полукруга.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Готовьте лепешки на среднем или умеренном огне примерно по 4–5 минут с каждой стороны. Если поверхность темнеет слишком быстро, уменьшите нагрев.
После жарки оставьте лепешки на пару минут. Мясная начинка должна полностью приготовиться; особенно внимательно проверяйте самую толстую часть.
Откуда берется сочная начинка
Большое количество масла для сочности не требуется. Гораздо важнее лук и небольшая порция холодной воды, добавленная непосредственно в фарш. Во время приготовления эта влага остается внутри закрытой лепешки.
Но здесь работает правило «больше — не значит лучше». Если положить толстый слой фарша, тесто успеет поджариться раньше мяса. Оптимально распределять начинку слоем примерно 5–7 мм.
Есть еще одна причина не перегружать лепешки: большое количество начинки выделяет больше сока, который может прорвать шов.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первую лепешку всегда считаю пробной. Разрезаю ее сразу после приготовления и смотрю на начинку. Если тесто уже сильно румяное, а мясу требуется еще время, для следующей партии просто уменьшаю нагрев».
Готовые лепешки лучше подавать горячими, пока тесто мягкое, а внутри сохраняется мясной сок. К ним достаточно сметанного соуса, свежих овощей или зелени — отдельный гарнир уже не обязателен.
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