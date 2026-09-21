Вместо чебуреков — ленивые лепешки с фаршем: никакой долгой лепки, а внутри много сочной начинки

Домашние чебуреки хороши горячими, но ради нескольких штук приходится замешивать тесто, тонко раскатывать каждый круг и тщательно защипывать края. Есть вариант проще: приготовить большие ленивые лепешки на кефирном тесте и спрятать внутрь тонкий слой сочного фарша.

Формовка занимает меньше времени, а жарить лепешки можно почти без масла. Главное — не делать их слишком толстыми: тогда тесто успеет подрумяниться, а мясная начинка полностью приготовится.

Что понадобится

Для теста:

кефир — 250 мл;

пшеничная мука — 350–400 г;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

мясной фарш — 400 г;

репчатый лук — 1 крупная головка;

холодная вода — 50–70 мл;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

зелень — по желанию.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «В начинку обязательно добавляю несколько ложек холодной воды. Фарш становится мягче и легче распределяется тонким слоем. Но жидкость вливаю постепенно — начинка не должна течь».

Как приготовить ленивые лепешки

Соедините кефир, яйцо, соль и растительное масло. Добавьте разрыхлитель, а затем постепенно всыпьте большую часть муки. Соберите мягкое тесто. Не пытайтесь сделать его очень плотным дополнительной мукой. Накройте и оставьте на 10–15 минут. Для начинки максимально мелко нарежьте или натрите лук. Соедините с фаршем, солью и перцем. Порциями влейте холодную воду и хорошо перемешайте. Разделите тесто на 6 частей. Каждую раскатайте в круг толщиной около 3 мм. На одну половину тонким слоем распределите фарш, оставляя примерно 1,5 см свободного края. Накройте начинку второй половиной теста и плотно прижмите края. Дополнительно можно пройтись по ним вилкой. Получится большая лепешка в форме полукруга. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Готовьте лепешки на среднем или умеренном огне примерно по 4–5 минут с каждой стороны. Если поверхность темнеет слишком быстро, уменьшите нагрев. После жарки оставьте лепешки на пару минут. Мясная начинка должна полностью приготовиться; особенно внимательно проверяйте самую толстую часть.

Откуда берется сочная начинка

Большое количество масла для сочности не требуется. Гораздо важнее лук и небольшая порция холодной воды, добавленная непосредственно в фарш. Во время приготовления эта влага остается внутри закрытой лепешки.

Но здесь работает правило «больше — не значит лучше». Если положить толстый слой фарша, тесто успеет поджариться раньше мяса. Оптимально распределять начинку слоем примерно 5–7 мм.

Есть еще одна причина не перегружать лепешки: большое количество начинки выделяет больше сока, который может прорвать шов.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первую лепешку всегда считаю пробной. Разрезаю ее сразу после приготовления и смотрю на начинку. Если тесто уже сильно румяное, а мясу требуется еще время, для следующей партии просто уменьшаю нагрев».

Готовые лепешки лучше подавать горячими, пока тесто мягкое, а внутри сохраняется мясной сок. К ним достаточно сметанного соуса, свежих овощей или зелени — отдельный гарнир уже не обязателен.

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