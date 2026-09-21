Кулинария

Осень — время капусты: готовлю ленивый пирог за 20 минут — начинки больше, чем теста

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Ленивый пирог с капустой можно приготовить на с...

ПроКазань

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Осенью капуста становится основой десятков домашних блюд, но тушить ее или возиться с дрожжевым тестом необязательно. Из половины небольшого кочана можно приготовить ленивый пирог прямо на сковороде: капусты в нем действительно больше, чем мучной основы.

Тесто здесь скорее связывает начинку, чем окружает ее толстым слоем. Поэтому пирог получается сочным внутри, а снизу и сверху покрывается румяной корочкой.

Что понадобится

  • белокочанная капуста — 400 г;

  • яйца — 3 шт.;

  • сметана — 100 г;

  • мука — 100 г;

  • твердый сыр — 70 г;

  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

  • зеленый лук или укроп — небольшой пучок;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • растительное масло — 1 ст. л.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Осеннюю капусту шинкую особенно тонко — она обычно плотнее молодой. После этого добавляю щепотку соли и буквально минуту разминаю руками. Капуста становится пластичнее и успевает приготовиться одновременно с тестом».

Как приготовить ленивый капустный пирог

  1. Капусту тонко нашинкуйте. Добавьте небольшую щепотку соли и слегка помните руками, чтобы она немного потеряла объем. Сильно отжимать ее не нужно.

  2. В отдельной миске соедините яйца и сметану. Добавьте черный перец и перемешайте венчиком до однородности.

  3. Всыпьте муку с разрыхлителем. Перемешайте только до исчезновения сухих участков — долго взбивать массу не требуется.

  4. Добавьте капусту, измельченную зелень и крупно натертый сыр. Перемешайте. Теста визуально будет немного — оно должно лишь покрывать капустную стружку.

  5. Разогрейте сковороду диаметром около 24 см с небольшим количеством масла. Выложите капустную массу и разровняйте слоем одинаковой толщины.

  6. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне примерно 10–12 минут. Низ должен подрумяниться, а верх — заметно схватиться.

  7. Накройте сковороду плоской тарелкой, аккуратно переверните пирог и верните его непрожаренной стороной вниз. Готовьте еще 5–7 минут, уже ориентируясь на румяную корочку и полностью схватившуюся середину.

Почему капуста успевает приготовиться

Главное условие — тонкая нарезка. Толстые и длинные полоски плотной осенней капусты могут остаться жестковатыми даже тогда, когда тесто уже приготовилось.

Предварительно обжаривать начинку не требуется. Легкого разминания с солью и 15–20 минут под крышкой и после переворачивания обычно достаточно для тонко нашинкованной капусты.

А вот увеличивать количество муки ради более устойчивого пирога не стоит. Если масса кажется слишком жидкой, сначала дайте ей постоять буквально пару минут: мука впитает часть влаги, и консистенция станет гуще.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Переворачиваю пирог только тогда, когда верх уже не выглядит жидким. Если середина заметно колышется, оставляю под крышкой еще на пару минут — так гораздо меньше риска разломить пирог».

Подавать ленивый капустный пирог можно сразу со сковороды со сметаной. Но и после остывания он остается вкусным: капустная начинка становится плотнее, поэтому кусочки удобно брать с собой как несладкий перекус.

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