Экономика

На Ставрополье направят дополнительные партии бензина АИ-92 и АИ-95

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На Ставрополье направляют дополнительные партии...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Дизельного топлива на Ставрополье достаточно, а дополнительные партии бензина АИ-92 и АИ-95 уже направлены в регион. Объем этих поставок не сообщается.

Губернатор края Владимир Владимиров сообщает, что ситуация с наличием топлива на АЗС стабилизируется к началу октября.

Администрация готовит соглашение о закупке топлива сетями АЗС напрямую у российских НПЗ, что отразится на цене, пояснил глава региона. В ближайшее время также планируется заключить соглашение с крупной частной компанией, работающей на рынке ГСМ Ставрополья.

Оно предусматривает ограничение наценки — не более 6 процентов.

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