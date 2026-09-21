На Ставрополье направят дополнительные партии бензина АИ-92 и АИ-95

Дизельного топлива на Ставрополье достаточно, а дополнительные партии бензина АИ-92 и АИ-95 уже направлены в регион. Объем этих поставок не сообщается.

Губернатор края Владимир Владимиров сообщает, что ситуация с наличием топлива на АЗС стабилизируется к началу октября.

Администрация готовит соглашение о закупке топлива сетями АЗС напрямую у российских НПЗ, что отразится на цене, пояснил глава региона. В ближайшее время также планируется заключить соглашение с крупной частной компанией, работающей на рынке ГСМ Ставрополья.

Оно предусматривает ограничение наценки — не более 6 процентов.