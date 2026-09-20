Кулинария

Вместо обычных котлет — мясные «гнезда»: кладу внутрь сыр и помидоры — противень пустеет за ужин

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Мясные «гнезда» из фарша с помидорами и сыром г...

ПроКазань

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Из того же фарша, который обычно идет на котлеты, можно приготовить более интересный ужин без долгой возни у сковороды. Формирую из мясной массы небольшие «гнезда», заполняю помидорами и сыром и сразу отправляю весь противень в духовку.

Главное здесь — сделать достаточно глубокое углубление и не брать слишком водянистые помидоры. Тогда начинка останется внутри, а мясная основа не будет плавать в выделившемся соке.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для таких гнезд фарш делаю чуть плотнее, чем для обычных котлет. Лишняя жидкость здесь не нужна: бортики должны сохранить форму, пока мясо запекается, а сыр и помидоры становятся начинкой».

Что понадобится

  • мясной фарш — 700 г;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • яйцо — 1 шт.;

  • панировочные сухари — 3 ст. л.;

  • помидоры — 2 шт.;

  • твердый сыр — 150 г;

  • сметана — 2 ст. л.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • растительное масло — для формы.

Из этого количества получается примерно 7–8 крупных мясных «гнезд».

Как приготовить мясные «гнезда»

  1. Мелко нарежьте или натрите лук. Соедините его с фаршем, яйцом и панировочными сухарями. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности.

  2. Разделите массу на 7–8 одинаковых частей. Сформируйте толстые круглые котлеты и выложите их на слегка смазанный противень или пергамент.

  3. Дном небольшого стакана либо пальцами сделайте в центре каждой заготовки углубление. Оставляйте достаточно толстое дно и бортики, чтобы начинка не вытекала.

  4. Помидоры нарежьте небольшими кубиками. Если внутри много семян и сока, жидкую сердцевину лучше убрать.

  5. Смажьте каждое углубление небольшим количеством сметаны с измельченным чесноком. Разложите помидоры и слегка прижмите их.

  6. Поставьте противень в разогретую до 190 °C духовку примерно на 20 минут. Затем достаньте и щедро посыпьте «гнезда» тертым сыром.

  7. Верните в духовку еще на 10–15 минут. Сыр должен расплавиться и подрумяниться, а мясо — полностью приготовиться. Если используется фарш из птицы, особенно важно убедиться, что середина полностью дошла до готовности.

Почему сыр лучше добавлять не сразу

Если посыпать «гнезда» сыром перед отправкой в духовку, за время приготовления толстых мясных заготовок он может пересохнуть или слишком сильно подрумяниться. Поэтому сначала лучше дать приготовиться фаршу и только затем сделать сырную корочку.

Помидоры, наоборот, можно положить сразу. Они отдадут немного сока мясной основе, но здесь важно не переборщить с количеством. Очень сочную мякоть лучше предварительно удалить.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Готовые гнезда не снимаю с противня моментально. Оставляю на 5 минут — мясной сок внутри распределяется, а расплавленный сыр немного схватывается и уже не тянет за собой всю начинку при перекладывании».

Такие «гнезда» удобно готовить сразу большой партией: не нужно стоять возле сковороды и переворачивать каждую котлету. К ним остается добавить картофель, крупу или овощной салат — и горячий ужин готов.

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