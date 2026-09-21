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Россиянам назвали причины роста заболеваемости в сентябре

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В начале осени риск простудных заболеваний увеличивается сразу по нескольким причинам. На состояние организма влияют возвращение к привычному рабочему и учебному ритму, рост числа контактов и переменчивая погода. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно, сообщает ПроГород59.

После летних отпусков и каникул люди снова проводят больше времени в коллективах. Дети возвращаются в школы и детские сады, взрослые — на работу и учебу. В закрытых помещениях количество тесных контактов увеличивается, поэтому респираторным инфекциям проще распространяться.

Одновременно меняется распорядок дня. После относительно свободного летнего режима приходится раньше вставать, возрастает учебная и рабочая нагрузка. Организму требуется время для адаптации, а дополнительный стресс способен отрицательно влиять на его защитные возможности.

Свою роль играет и сентябрьская погода. Разница между дневной и ночной температурой, холодный ветер и дожди повышают вероятность переохлаждения. После начала отопительного сезона появляется еще одна проблема — сухой воздух в помещениях. Из-за него слизистые носа и горла могут пересыхать, что ухудшает работу естественных защитных механизмов.

Дополнительным фактором специалист назвала недостаток витамина D. Однако поддержание иммунной системы требует комплексного подхода, а не только приема отдельных витаминов.

В первую очередь врач рекомендует обратить внимание на питание. В ежедневном рационе должны присутствовать овощи, фрукты, ягоды и зелень. Не менее важен белок, необходимый организму в том числе для образования антител. Его источниками могут быть мясо, рыба, яйца и бобовые. Количество простых углеводов при этом лучше контролировать.

Большое значение имеют сон и восстановление. Взрослому человеку желательно отводить на ночной отдых около семи-восьми часов. Полезна и регулярная умеренная физическая нагрузка. Одним из доступных вариантов Сайно назвала ежедневную ходьбу продолжительностью не менее получаса.

Снизить вероятность заражения помогают обычные гигиенические меры. Руки следует мыть после улицы и посещения общественных мест. Внимание стоит уделять и предметам, которыми человек постоянно пользуется, включая телефон и ключи.

В помещениях рекомендуется регулярно открывать окна для проветривания и следить за влажностью воздуха. Это особенно актуально после включения отопления, когда слизистые оболочки могут быстрее пересыхать.

Врач также советует не забывать о хронических очагах инфекции и своевременно заниматься их лечением. Еще одним важным фактором остается стресс: уменьшить напряжение могут прогулки, любимые занятия и другие подходящие человеку способы отдыха.

К сезону распространения респираторных инфекций желательно готовиться заранее. В частности, вакцинация в начале осени позволяет организму сформировать иммунный ответ до периода активного сезонного подъема заболеваемости. По словам Сайно, заботиться о состоянии организма лучше начинать еще в летние месяцы.

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  1. Вместо чебуреков — ленивые лепешки с фаршем: никакой долгой лепки, а внутри много сочной начинки
  2. Грибы и ложка сметаны превращаются в густую подливу: к картошке другого мяса уже не хочется
  3. Осень — время капусты: готовлю ленивый пирог за 20 минут — начинки больше, чем теста
  4. Тыква снова лежит без дела: натираю ее с сыром — румяные оладьи съедаются прямо со сковороды
  5. Захватите банку тунца и кукурузы: сытный салат собирается за 7 минут — даже варить почти ничего не надо

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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