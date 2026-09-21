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Биолог назвала опасные комнатные растения для детей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Некоторые комнатные растения могут быть опасны для человека, особенно если в доме есть маленькие дети или животные. Об этом рассказала доцент кафедры методики обучения биологии и экологии РГПУ имени А. И. Герцена, автор курса «Комнатное цветоводство» Наталья Степанова, сообщает ПроКазань.

По словам специалиста, отдельные растения способны вызывать аллергию, химические ожоги или острое отравление. Из-за этого их не следует размещать в школах и квартирах, где находятся малолетние дети и домашние питомцы.

Степанова отметила, что пережевывание листа диффенбахии может привести к отеку дыхательных путей и тяжелым последствиям. Сок адениума способен влиять на сердечно-сосудистую систему.

Опасность также представляет млечный сок молочаев. Он раздражает кожу и глаза, а при проглатывании может вызвать боль в животе, тошноту и рвоту.

Похожие ядовитые вещества содержатся в филодендроне, монстере и спатифиллуме. При этом такие растения часто встречаются в офисах, школах и квартирах.

Биолог также рассказала, что некоторые комнатные культуры способны поглощать из воздуха вредные вещества. Среди них хлорофитумы, плющи, хамедореи и фикусы.

В процессе фотосинтеза растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Кроме того, их устьица могут впитывать небольшое количество органических соединений, включая формальдегид.

Регулярный уход за листьями помогает растениям лучше удерживать загрязнения и поддерживать микроклимат в помещении.

Однако Степанова подчеркнула, что заметного эффекта очистки воздуха от комнатных растений ждать не стоит. Их размеры несопоставимы с деревьями, которые способны нейтрализовать вредные вещества в гораздо больших объемах.

По словам эксперта, комнатные растения действительно могут поглощать некоторые загрязнители, но количество нейтрализуемых токсинов будет незначительным.

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