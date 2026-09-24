Эксперт Яковлев назвал популярные схемы криптомошенничества в Сети

Мошенники в сфере криптовалют все чаще атакуют не крупных участников рынка, а обычных пользователей, используя их доверие. Только в 2026 году злоумышленники похитили у россиян около 25 миллиардов рублей, рассказал сооснователь майнинг-пула k8x, операционный директор и специалист по кибербезопасности Павел Яковлев «Известиям».

Одной из распространенных схем остается так называемый арбитраж криптовалют. Пользователю в тематических чатах по инвестициям или покупке товаров из-за рубежа предлагают купить криптовалюту на одной площадке и продать ее на другой с гарантированной разницей около 20%.

По словам эксперта, первая биржа в такой схеме обычно настоящая. Это нужно, чтобы человек успел купить актив через обмен между пользователями или конвертацию.

Вторая площадка чаще оказывается фишинговой копией известной, но не самой популярной в СНГ биржи. Ее адрес может отличаться от настоящего всего несколькими символами или более длинным доменным именем.

Небольшую пробную сумму в 10–15 долларов пользователю могут позволить вывести. Но при переводе крупной суммы аккаунт блокируют без объяснений либо сообщают, что операция не прошла проверку по правилам противодействия отмыванию средств. После этого жертве предлагают отправить еще один перевод для «разблокировки», который также уходит мошенникам.

Вторая схема связана с популярными площадками объявлений. Злоумышленники одновременно находят двух жертв: одному человеку предлагают купить технику по низкой цене, а другому — продать криптовалюту по завышенному курсу.

Затем их сводят напрямую под предлогом экономии на комиссии. Покупатель переводит рубли продавцу криптовалюты, тот разблокирует ордер на бирже, а мошенники получают активы.

В результате покупатель остается без товара и денег, а продавец криптовалюты может столкнуться с уголовным делом, поскольку оказывается последним звеном в цепочке между украденными средствами и обманутым покупателем.

Третья схема строится на краже доступа через поддельные сервисы для видеозвонков, похожие на Zoom, Google Meet или Microsoft Teams. Жертву находят в тематических чатах, где можно предположить наличие у нее криптовалюты, и приглашают на разговор под видом собеседования, поддержки или обсуждения сделки.

Ссылка ведет не на официальный сервис, а на визуально похожий сайт. Там человек вводит логин и пароль от учетной записи Google или Apple.

Во время разговора злоумышленники могут получить доступ к почте, сохраненным паролям и кодам двухфакторной аутентификации. По словам Яковлева, вывод средств со связанных сервисов может начаться еще до завершения звонка.

Еще одна схема использует доверие к известным приложениям. Через встроенный браузер криптокошелька пользователя переводят на фишинговый сайт с адресом, почти неотличимым от настоящего.

Там ему предлагают разместить активы под процент. После подтверждения транзакции реальные средства уходят мошенникам, а на балансе появляются токены-подделки, внешне похожие на USDT или USDC, но выпущенные другим смарт-контрактом.

Кошелек может показывать такой «баланс», однако эти токены не будут приняты ни одной биржей.

Яковлев отметил, что во всех подобных схемах злоумышленники не взламывают блокчейн, а воздействуют на доверие конкретного человека. По его словам, индустрии приходится усиливать защиту не только на уровне кода, но и на уровне процессов.

В частности, некоторые компании при выплатах проверяют адрес получателя на признаки связи с нелегальной деятельностью. Это дает пользователю дополнительную возможность остановиться и перепроверить перевод до отправки средств.

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