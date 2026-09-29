Технологии

Take-Two закрыла фанатский порт GTA 5 для Android из-за утекшего кода

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Take-Two закрыла фанатский порт GTA 5 для Android. Ситуацию прокомментировал глава разработки под ником M0jso.

Он признал, что у юристов компании были железобетонные основания для претензий к проекту.

Причина в том, что порты создавались на основе утекшего в сеть оригинального исходного кода GTA 5. Движок для них не воссоздавали с нуля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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