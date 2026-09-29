Take-Two закрыла фанатский порт GTA 5 для Android из-за утекшего кода
Take-Two закрыла фанатский порт GTA 5 для Android. Ситуацию прокомментировал глава разработки под ником M0jso.
Он признал, что у юристов компании были железобетонные основания для претензий к проекту.
Причина в том, что порты создавались на основе утекшего в сеть оригинального исходного кода GTA 5. Движок для них не воссоздавали с нуля.
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