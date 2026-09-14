Батюшки РПЦ раскрыли, что нельзя выносить из церкви: иначе грозит беда

Служители Русской православной церкви напомнили верующим о правилах поведения в храме и обращения с церковными предметами. В частности, они рассказали, какие вещи не следует забирать из церкви, сообщает национальныепроекты.рф.

Если во время богослужения свеча случайно упала на пол, ее не советуют поднимать и уносить домой. В таком случае свечу следует оставить в храме и обратиться с молитвой о защите от неприятностей.

Освященные предметы, включая иконы и нательные крестики, имеют особое значение для верующих. При этом священнослужители не рекомендуют приносить домой вещи, которыми уже пользовались другие люди.

По их словам, такие предметы могут быть связаны с чужими трудностями, поэтому относиться к ним нужно осторожно.

Если дома накопились ненужные освященные вещи, их нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. Правильнее передать их в храм, где с ними поступят надлежащим образом.

Также священнослужители отметили, что если человек случайно уронил деньги в церкви, поднимать их не следует. Такие средства лучше оставить на нужды храма или помощь тем, кто в ней нуждается.

Богослужебные книги требуют бережного отношения. Перед тем как использовать их дома, рекомендуется получить разрешение священника.

Если возникает необходимость взять землю с кладбища, верующим советуют сначала посоветоваться со своим духовным наставником.

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