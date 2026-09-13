Макаронник с яйцом и сыром снова готовлю как в детстве: вчерашние рожки подходят даже лучше свежих

Вчерашние макароны необязательно снова разогревать как обычный гарнир. Если они хранились в холодильнике, из них можно собрать макаронник — простую запеканку с яйцом, молоком и сыром. Особенно удобно использовать рожки: заливка хорошо распределяется между ними, а сверху образуется румяная сырная корочка.

Остывшие макароны для такого блюда даже удобнее только что сваренных. Они уже не дают лишнего пара, лучше сохраняют форму при перемешивании и не превращают запеканку в слишком влажную массу.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Макаронник обычно готовлю именно тогда, когда после ужина остается половина кастрюли рожков. Главное, чтобы они не были переварены изначально: слегка плотные макароны после духовки сохраняют форму гораздо лучше».

Что понадобится

готовые рожки или другие макароны — 500 г;

яйца — 3 шт.;

молоко — 150 мл;

твердый сыр — 150 г;

сливочное масло — 20 г;

сметана — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по желанию.

Если вчерашние макароны уже были посолены при варке, дополнительной соли понадобится совсем немного.

Как приготовить макаронник

Подготовьте макароны. Достаньте их из холодильника и аккуратно разделите вилкой. Специально разогревать рожки перед приготовлением не нужно. Сделайте заливку. Соедините яйца, молоко и сметану. Добавьте немного соли и при желании черного перца, перемешайте венчиком. Натрите сыр. Примерно 100 г добавьте к макаронам, оставшиеся 50 г сохраните для верхней корочки. Соберите запеканку. Смажьте форму сливочным маслом. Переложите в нее рожки с сыром и разровняйте, но сильно не утрамбовывайте. Добавьте заливку. Равномерно распределите яично-молочную смесь. Несколько раз слегка встряхните форму, чтобы жидкость прошла между макаронами. Запекайте. Поставьте макаронник в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. Сделайте корочку. Посыпьте оставшимся сыром и верните в духовку еще на 10–15 минут. Середина должна схватиться, а верх — подрумяниться.

Почему вчерашние рожки здесь удобнее

Свежесваренные макароны остаются горячими и влажными. Если сразу смешать их с заливкой и отправить в форму, готовый макаронник может получиться мягче и рыхлее, особенно если сами рожки уже успели развариться.

Охлажденные макароны плотнее и лучше выдерживают повторный нагрев. При этом важно не пытаться компенсировать сухость большим количеством молока. Заливка нужна прежде всего для того, чтобы связать рожки между собой, а не полностью покрыть их.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После духовки оставляю макаронник минут на 10 прямо в форме. Горячая яичная заливка еще очень нежная, а после небольшого отдыха кусочки режутся значительно аккуратнее».

Для такого блюда подходят не только рожки, но и перья, спиральки или небольшие ракушки. Важно лишь использовать макароны, которые после предыдущего приема пищи быстро убрали в холодильник и правильно хранили.

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