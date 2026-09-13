Макаронник с яйцом и сыром снова готовлю как в детстве: вчерашние рожки подходят даже лучше свежих
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Вчерашние макароны необязательно снова разогревать как обычный гарнир. Если они хранились в холодильнике, из них можно собрать макаронник — простую запеканку с яйцом, молоком и сыром. Особенно удобно использовать рожки: заливка хорошо распределяется между ними, а сверху образуется румяная сырная корочка.
Остывшие макароны для такого блюда даже удобнее только что сваренных. Они уже не дают лишнего пара, лучше сохраняют форму при перемешивании и не превращают запеканку в слишком влажную массу.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Макаронник обычно готовлю именно тогда, когда после ужина остается половина кастрюли рожков. Главное, чтобы они не были переварены изначально: слегка плотные макароны после духовки сохраняют форму гораздо лучше».
Что понадобится
- готовые рожки или другие макароны — 500 г;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 150 мл;
- твердый сыр — 150 г;
- сливочное масло — 20 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по желанию.
Если вчерашние макароны уже были посолены при варке, дополнительной соли понадобится совсем немного.
Как приготовить макаронник
- Подготовьте макароны. Достаньте их из холодильника и аккуратно разделите вилкой. Специально разогревать рожки перед приготовлением не нужно.
- Сделайте заливку. Соедините яйца, молоко и сметану. Добавьте немного соли и при желании черного перца, перемешайте венчиком.
- Натрите сыр. Примерно 100 г добавьте к макаронам, оставшиеся 50 г сохраните для верхней корочки.
- Соберите запеканку. Смажьте форму сливочным маслом. Переложите в нее рожки с сыром и разровняйте, но сильно не утрамбовывайте.
- Добавьте заливку. Равномерно распределите яично-молочную смесь. Несколько раз слегка встряхните форму, чтобы жидкость прошла между макаронами.
- Запекайте. Поставьте макаронник в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут.
- Сделайте корочку. Посыпьте оставшимся сыром и верните в духовку еще на 10–15 минут. Середина должна схватиться, а верх — подрумяниться.
Почему вчерашние рожки здесь удобнее
Свежесваренные макароны остаются горячими и влажными. Если сразу смешать их с заливкой и отправить в форму, готовый макаронник может получиться мягче и рыхлее, особенно если сами рожки уже успели развариться.
Охлажденные макароны плотнее и лучше выдерживают повторный нагрев. При этом важно не пытаться компенсировать сухость большим количеством молока. Заливка нужна прежде всего для того, чтобы связать рожки между собой, а не полностью покрыть их.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «После духовки оставляю макаронник минут на 10 прямо в форме. Горячая яичная заливка еще очень нежная, а после небольшого отдыха кусочки режутся значительно аккуратнее».
Для такого блюда подходят не только рожки, но и перья, спиральки или небольшие ракушки. Важно лишь использовать макароны, которые после предыдущего приема пищи быстро убрали в холодильник и правильно хранили.
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